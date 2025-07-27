شاهد.. رئيس الاتحاد المغربي يوبخ حكمة نهائي كأس أفريقيا للسيدات

لم يخف فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، غضبه من حكمة نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات 2025 ضد نيجيريا، بعد ضياع حلم التتويج بالبطولة التي استضافتها البلاد.

وفرّطت سيدات المغرب في تقدمهن بالنتيجة 2-0 بالشوط الأول أمام نظيراتهن النيجيريات، واستقبلت شباكهن 3 أهداف في الشوط الثاني خلال المباراة النهائية التي جرت على الملعب الأولمبي في مدينة الرباط.

ووثق مقطع فيديو لقجع وهو يوبخ حكمة الساحة الناميبية أنتسينو توانيانيكوا التي أدارت النهائي، محمّلا إياها مسؤولية خسارة المنتخب المغربي، وفق ما ذكرت تقارير محلية.

وجرت هذه الحادثة أمام أنظار السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي كان حاضرا لمتابعة المباراة النهائية، وذلك لحظة مصافحة الحكمات وتسليم الميداليات.

ولم تقف الأمور عند هذا الحد، إذ توّجه لقجع نحو الحكمة توانيانيكوا بعد الانتهاء من مراسم التتويج، كي يواصل انتقادها لدرجة أن إنفانتينو حاول السيطرة على الوضع، بحسب موقع "الأيام" المغربي.

ويعود سبب غضب لقجع والشارع الرياضي من الحكمة توانيانيكوا إلى احتسابها ركلة جزاء لمصلحة "لبؤات الأطلس" قبل أن تُلغيها لاحقا بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "فار".

حدث ذلك في الدقيقة 81 من المباراة والنتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي 2-2، مما يعني أن الحكمة فوّتت على المغربيات فرصة التقدم بالنتيجة في وقت حساس.

وبعد 7 دقائق من هذه اللقطة، وبالتحديد عند الدقيقة 88، تمكنت سيدات نيجيريا من خطف هدف الفوز القاتل، ليهدين بلادهن اللقب الأفريقي العاشر في البطولة.

أما منتخب المغرب للسيدات فلم يحالفه الحظ بالتتويج في البطولة للمرة الثانية على التوالي، إذ خسرن نهائي البطولة السابقة 2022 أمام نظيراتهن من جنوب أفريقيا بنتيجة 1-2.