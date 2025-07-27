شاهد.. برشلونة يهزم فيسيل كوبي في أول ظهور لراشفورد

سجل النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد ظهوره الأول مع فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، خلال فوز الفريق الكتالوني 3-1 على مضيفه فيسيل كوبي الياباني اليوم الأحد.

وتأتي المباراة الودية ضمن استعدادات برشلونة -الفائز بالثلاثية (الدوري وكأس الملك والسوبر الإسباني)- لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2025- 2026.

وشارك راشفورد (27 عاما)، المنضم لبرشلونة قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، في الشوط الثاني من اللقاء، قبل أن يُستبدل في الدقيقة 78.

وتصدى حارس مرمى فيسيل كوبي لمحاولة من راشفورد في أول مباراة له مع فريق المدرب الألماني هانسي فليك، الذي حقق الفوز بفضل أهداف إيريك غارسيا وروني باردجي ونجم الأكاديمية بيدرو فرنانديز.

وشهدت المباراة ارتداء النجم الإسباني الصاعد لامين جمال (18 عاما) قميص برشلونة الشهير رقم 10، الذي سبق أن ارتداه عديد من أساطير الساحرة المستديرة في مقدمتهم الثنائي الأرجنتيني دييغو مارادونا وليونيل ميسي، قبل انطلاق المباراة.

وعن مشاركة راشفورد لمدة 33 دقيقة فقط، نقل موقع برشلونة الإلكتروني عن فليك قوله: "إنه متأخر عن الآخرين بأسبوع. لم يتدرب بالكرة كثيرا، ونريد أن نعتني به".

من جانبه، صرح راشفورد -في مقطع فيديو لبرشلونة عرضته قناة سكاي سبورتس الإخبارية- بأن "الأداء جيد، من المثير اللعب أمام الجماهير، اللياقة البدنية تبدو على ما يرام. لذا أتطلع للمباريات القادمة".

وأضاف راشفورد في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أنه "سعيد لأننا تمكنا من الفوز بالمباراة، ولكن الأهم بالطبع هو التأقلم، وبالنسبة إلى الفريق، كان هدفنا السيطرة وتقديم كرة قدم جيدة، وأعتقد أننا قمنا بذلك في كلا الشوطين".

وكشف راشفورد عن أنه "من الصعب في مباريات كهذه تغيير الفريق بين الشوطين، لكنني أعتقد أننا قدمنا أداء جيدا".

Vissel Kobe 1⃣-3⃣ FC Barcelona pic.twitter.com/UXTj4xOUC8 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 27, 2025

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وأشار اللاعب -الذي كان قد أُعير لأستون فيلا الإنجليزي لمدة 6 أشهر الموسم المنصرم- إلى أن "سبب وجودي هنا في برشلونة هو مساعدة الفريق على الفوز. لذا سأستمع لأي معلومات أحتاجها، وأحاول تطبيقها في المباريات ومساعدة الفريق على التقدم".

واختتم نجم برشلونة الجديد تصريحاته قائلا: "أستطيع اللعب في مراكز مختلفة. اللعب في خط الهجوم من نقاط قوتي. سألعب حيث يحتاجني الفريق، وأحاول تسجيل الأهداف وصناعة الأهداف من تلك المراكز".

ويستهل برشلونة مبارياته في الموسم الجديد بالدوري الإسباني أمام مضيفه مايوركا يوم 16 أغسطس/آب المقبل.