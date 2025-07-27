سان جيرمان يعرض شباك نهائي دوري الأبطال للبيع

طرح باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا قِطعا من شباك المرمى الخاصة بملعب أليانز أرينا، الذي استضاف المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، للبيع.

ورفع سان جيرمان يوم 31 مايو/أيار الماضي الكأس "ذات الأذنين" للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه الكبير على نظيره إنتر ميلان الإيطالي بخماسية دون رد، في المباراة النهائية التي جرت على الملعب الخاص بنادي بايرن ميونخ الألماني.

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ويواصل "بي إس جي" استثمار نجاحه الأوروبي التاريخي بطريقة مبهرة، إذ قررت إدارته برئاسة القطري ناصر الخليفي طرح إطارات تحتوي على قِطع من شباك مرمى أليانز أرينا للبيع.

🚨 LE PARIS SAINT-GERMAIN VEND DES MORCEAUX DES FILETS DE LA FINALE DE LIGUE DES CHAMPIONS 🥅🔥 Encadrés avec photos, en vente à… 240€ 💶 Un souvenir collector pour les fans ❤️💙

📸 @PSG_inside pic.twitter.com/LNRAjOR9gc — ⚽️MEDIAFOOT⚽️ (@Mediafoot10) July 25, 2025

وذكرت شبكة "أر إم سي سبورت" الفرنسية أن الإطار الفاخر المذكور مغلّف بإطار فضي يتضمن أيضا عدة صور من المباراة، وعُرض هذا الإصدار المحدود للطلب المسبق بسعر 240 يورو.

بدورها أكدت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن الكمية التي تم إنتاجها نفدت بالكامل، فيما لم يحدّد النادي الباريسي عدد القطع التي كانت متوفرة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من عرض مجسّم كأس دوري أبطال أوروبا في ملعب حديقة الأمراء الخاص بنادي باريس سان جيرمان.

وعُرض الكأس في ممرات الملعب منذ يوم الثلاثاء الماضي، وقد سنحت الفرصة لبعض المشجّعين لرؤيتها عن قرب.

وعاش باريس سان جيرمان موسما تاريخيا بكل المقاييس، إذ حصد 4 ألقاب هي الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس الأبطال "السوبر الفرنسي" ودوري أبطال أوروبا.

وكان سان جيرمان قريبا من الفوز بلقب جديد لولا خسارته الصادمة لنهائي كأس العالم للأندية 0-3 أمام نظيره تشلسي الإنجليزي على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي الأميركية.

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وما زال أمام سان جيرمان فرصة افتتاح الموسم الجديد 2025-2026 بلقب خامس، إذ سيواجه توتنهام هوتسبير الإنجليزي (بطل الدوري الأوروبي) على لقب كأس السوبر الأوروبي على ملعب فيريولي في مدينة أودينيزي الإيطالية يوم 13 أغسطس/آب 2025.

وبعدها بأيام قليلة سيقص شريط مبارياته في الدوري الفرنسي عندما يزور نانت في الجولة الأولى من "الليغ 1" على ملعب "لابوجوار" يوم 17 من الشهر نفسه.