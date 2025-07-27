"كاميرا ميسي" مبادرة جديدة في الدوري الأميركي

أعلنت رابطة الدوري الأميركي للمحترفين عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى متابعة كل حركة يقوم بها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي على أرض الملعب.

وكشفت الرابطة عن شراكة جديدة مع تطبيقي "آبل تي في" وموقع "تيك توك" من شأنها تعزيز تجربة المشاهدة عن قرب وبطريقة غير مسبوقة لعشاق ميسي حول العالم.

وتتضمن هذه الشراكة إطلاق "كاميرا ميسي" وهي بث مباشر مخصص لرصد تحرّكات النجم الأرجنتيني فقط طوال المباراة، وتعرض للجماهير تفاعلاته وانفعالاته بشكل فوري ومباشر على موقع "تيك توك".

🚨Breaking: Starting August 2, Lionel Messi will have a dedicated live camera tracking his every move during matches — exclusively on TikTok 🐐🔥 pic.twitter.com/EQeX7rnYxw — Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) July 24, 2025

وسيتم تثبيت كاميرا على قميص ميسي خلال 4 مباريات يخوضها مع فريقه خلال الموسم الجاري، تبدأ بمواجهة إنتر ميامي ونيكساكا المكسيكي يوم 2 أغسطس/آب المقبل، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الدوريات.

أما المباريات الثلاث الأخرى التي ستُفعّل فيها هذه الكاميرا الخاصة، فلم يُكشف بعد عن مواعيدها أو منافسي إنتر ميامي فيها.

فرصة استثنائية

من جهته أكد سيث بايكن، وهو أحد مسؤولي الإعلام في الدوري الأميركي، أن هذه الشراكة ستُتيح للمشجعين فرصة استثنائية للاقتراب من أحد "أعظم لاعبي العالم".

وقال بايكن "من خلال هذا التعاون نُقدّم للجماهير تجربة تفاعلية وغامرة، موجهة لجيل جديد من عشاق كرة القدم، نحن فخورون بمواصلة الابتكار مع شركاء مثل آبل وتيك توك لتوثيق لحظات لا تُنسى، ودفع حدود تجربة مشاهدة المباريات إلى آفاق جديدة".

بدورها، علّقت صحيفة "ماركا" الإسبانية على هذه الخطوة بالقول "ميسي الذي يُعد من أعظم لاعبي كرة القدم في العالم وساهم في رفع مستوى الفرق التي لعب لها في جميع المحافل، ومع وصوله إلى الدوري الأميركي باتت كل حركة وكل قرار يتخذه داخل الملعب تحت المجهر".

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وأضافت "يأتي مشجعون من جميع أنحاء العالم لمتابعته، ومن لا يستطيع فعل ذلك فهو مستعد لدفع مبالغ كبيرة لمشاهدته خلف الشاشات، لكن اليوم هناك ابتكار إعلامي ثوري يمنحهم فرصة فريدة من نوعها بمتابعة تحركات ميسي لحظة بلحظة على أرضية الملعب، فكل مكان يدخله يتحول إلى مسرح".