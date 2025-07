"كاميرا ميسي" مبادرة جديدة في الدوري الأميركي

أعلنت رابطة الدوري الأميركي للمحترفين عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى متابعة كل حركة يقوم بها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي على أرض الملعب.

وكشفت الرابطة عن شراكة جديدة مع تطبيقي "آبل تي في" وموقع "تيك توك" من شأنها تعزيز تجربة المشاهدة عن قرب وبطريقة غير مسبوقة لعشاق ميسي حول العالم.

وتتضمن هذه الشراكة إطلاق "كاميرا ميسي" وهي بث مباشر مخصص لرصد تحرّكات النجم الأرجنتيني فقط طوال المباراة، وتعرض للجماهير تفاعلاته وانفعالاته بشكل فوري ومباشر على موقع "تيك توك".

🚨Breaking: Starting August 2, Lionel Messi will have a dedicated live camera tracking his every move during matches — exclusively on TikTok 🐐🔥 pic.twitter.com/EQeX7rnYxw

— Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) July 24, 2025