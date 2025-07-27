النصر السعودي يشعل الميركاتو الصيفي بـ3 صفقات مميزة

يسعى النصر السعودي لتعزيز صفوفه بنجمين جديدين من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حسم بالفعل أولى صفقاته الأجنبية بالتعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس من تشلسي.

ويتطلع النصر -بقيادة مدربه الجديد البرتغالي جورجي جيسوس- لتدعيم صفوفه بصفقات قوية للمنافسة على البطولات الموسم المقبل 2025-2026، بعدما غابت عن خزانه في السنوات الأخيرة، رغم وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوفه.

وتوصل النصر إلى اتفاق مع تشلسي لضم لاعبه البرتغالي جواو فيليكس، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 50 مليون يورو مع المتغيرات، وقد وصل اللاعب بالفعل إلى معسكر الفريق في النمسا، من دون الإعلان الرسمي بعد عن الصفقة.

ويبدو أن النصر لن يكتفي بالتعاقد مع فيليكس، إذ يرغب في تعزيز هجومه بالجناح الدولي البرازيلي أنتوني، الذي تألق خلال الموسم الماضي مع ريال بيتيس الإسباني بعدما لعب في صفوفه معارا من مانشستر يونايتد.

وذكر موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أن النصر قدم عرضا لمانشستر يونايتد -لم يُكشف عن قيمته- لضم أنتوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعاد الجناح البرازيلي (23 عاما) من إعارته الناجحة إلى ريال بيتيس هذا الصيف، علما أنه يرتبط بعقد مع النادي الإنجليزي حتى عام 2027.

وكان موقع "يو أو إل" الرياضي البرازيلي أفاد مؤخرا بأن مانشستر يونايتد لن يمانع رحيل أنتوني مقابل مبلغ لا يقل عن 60 مليون يورو.

وخلال فترة إعارته لمدة 6 أشهر، سجل أنتوني مع ريال بيتيس 9 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة في 26 مباراة بجميع البطولات، علما أن مانشستر يونايتد تعاقد معه صيف عام 2022 من أياكس أمستردام الهولندي، وذكرت تقارير إنجليزية وقتها أن الصفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو.

كوكوريلا هدفا للنصر

من ناحية أخرى، ذكر موقع "أون فوتبول" الفرنسي أن كريستيانو رونالدو قائد النصر يرغب في تعاقد فريقه مع الإسباني مارك كوكوريلا خلال الميركاتو الحالي لتعزيز الجبهة اليسرى في الفريق.

ونقل الموقع عن الصحفي الإسباني المتخصص في أخبار الانتقالات خوسيه فيليكس دياز قوله إن النصر مهتم بجلب كوكوريلا الذي تألق خلال الموسم الماضي مع تشلسي.

وأصبح كوكوريلا -الذي انضم إلى تشلسي صيف 2022 مقابل أكثر من 60 مليون يورو من برايتون- لاعبا أساسيا في صفوف "البلوز".

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ويرتبط اللاعب الإسباني حاليا بعقد مع تشلسي حتى يونيو/حزيران 2028.

وتألق اللاعب (27 عاما) مؤخرا في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة، وأسهم في تتويج الفريق باللقب على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقا للموقع الفرنسي، من غير المرجح إلى حد كبير أن يوافق تشلسي على رحيل كوكوريلا بالنظر إلى أهمية اللاعب ومشاركة "البلوز" الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا.

وكان الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب تشلسي، أشاد بظهيره الإسباني بعد التتويج بكأس العالم للأندية، واصفا إياه باللاعب الذكي وأحد الشخصيات الرئيسية في غرفة الملابس.