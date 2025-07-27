التهاب المعدة والأمعاء يضرب فريق السباحة الأميركي في بطولة العالم

قال متحدث باسم الفريق الأميركي للسباحة لوكالة رويترز، إن الفريق لا يزال يتعافى من إصابته بالتهاب حاد في المعدة والأمعاء قبل بطولة العالم للسباحة في سنغافورة التي انطلقت اليوم الأحد.

وذكرت تقارير إعلامية أن الفريق الأميركي أصيب بالمرض أثناء معسكره التحضيري في تايلند قبل انطلاق البطولة.

ولم تشارك البطلة الأولمبية توري هوسكي في سباق 100 متر فراشة للسيدات اليوم، بينما لم تشارك كلير واينستين (18 عاما) في سباق 400 متر حرة.

ولم تتأثر السباحة الأميركية المتميزة كاتي ليديكي بالمرض وتأهلت لنهائي سباق 400 متر حرة بتسجيل أسرع زمن، وقدره أربع دقائق و1:04 ثانية.