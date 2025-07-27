التهاب المعدة والأمعاء يضرب فريق السباحة الأميركي في بطولة العالم

قال متحدث باسم الفريق الأميركي للسباحة لوكالة رويترز إن الفريق لا يزال يتعافى بعد إصابته بالتهاب حاد في المعدة والأمعاء قبل بطولة العالم للسباحة في سنغافورة التي انطلقت اليوم الأحد.

وذكرت تقارير إعلامية أن الفريق الأمريكي أصيب بالمرض خلال معسكره التحضيري في تايلاند قبل انطلاق البطولة.

ولم تشارك البطلة الأولمبية توري هوسكي في سباق 100 متر فراشة للسيدات اليوم بينما لم تشارك كلير واينستين (18 عاما) في سباق 400 متر حرة.

ولم تتأثر السباحة الأميركية المتميزة كاتي ليديكي بالمرض وتأهلت لنهائي سباق 400 متر حرة بعد تسجيل أسرع زمن وقدره أربع دقائق و1:04 ثانية.