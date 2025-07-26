هل يؤثر إيقاف ميسي على مفاوضات تجديد عقده مع إنتر ميامي؟

يشعر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي بانزعاج شديد جراء عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة التي فرضتها عليه رابطة الدوري الأميركي للمحترفين، لتغيّبه عن مباراة كل النجوم.

وتنص قوانين الدوري الأميركي لكرة القدم على أن أي لاعب لا يشارك في مباراة كل النجوم، والتي تجمع بين نجوم الدوريين الأميركي والمكسيكي، دون موافقة مسبقة يُمنع من خوض المباراة التالية مع فريقه.

وأكد خورخي ماس الشريك في ملكية إنتر ميامي أن ميسي وزميله جوردي ألبا يشعران بالانزعاج للغاية بعد علمهما بأنهما لن يكونا متاحين للمشاركة ضد سنسيناتي غدا الأحد.

وقال ماس في مؤتمر صحفي ظهر فيه عبر تقنية الزوم "ميسي منزعج جدا، وآمل ألا يكون لهذا القرار (الإيقاف) تأثير طويل الأمد".

🚨⚠️ Inter Miami managing owner Jorge Mas on Leo Messi’s suspension: “Messi is extremely upset. I’m hopeful it doesn’t have an impact long-term”. “Will it have an impact on (Messi’s) perception on the league and its rules? No doubt”. pic.twitter.com/z9vVxZRp5Y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2025

وأشار ماس إلى أن هذه العقوبة جاءت في وقت يبذل فيها إنتر ميامي جهودا كبيرة لإقناع ميسي بتمديد عقده الذي ينتهي أواخر العام الحالي.

وأوضح أن ميامي قرّر عدم سفر ميسي وألبا للمشاركة في مباراة كل النجوم، كونهما شاركا في 9 مباريات خلال 35 يوما، كما أنهما سيخوضان سلسلة أخرى من 10 مباريات خلال الأيام الـ34 القادمة.

وأكد أنه تواصل مع مسؤولي الدوري الأميركي يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين بشأن عدم مشاركتهما، لكنه أقرّ بأن إدارة الأمر بين الطرفين "لم تكن مثالية"، حيث لم يُعلن عن غيابهما عن المباراة إلا قبل نحو 8 ساعات فقط من انطلاقها.

ووصف ماس القانون الذي حرم ميسي وألبا من اللعب في المباراة المقبلة بأنه صارم إلى حد القسوة"، معتبرا أن مباراة كل النجوم تضع اللاعبين في موقف صعب ما بين المشاركة في المباراة الاستعراضية أو الحصول على راحة هم بأمسّ الحاجة إليها.

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قرار صعب

من جهته، اعترف دون غاربر مفوّض الدوري الأميركي بأن القرار كان صعبا، خاصة أن المسؤولين يدركون عبء المباريات الذي تحمّله ميسي، إذ شارك في 22 مباراة كاملة من أصل 23 منذ الثاني من أبريل/نيسان الماضي، ولم يغب سوى عن مباراة واحدة.

وقال غاربر في تصريحات لموقع "يو إس إيه توداي" الأميركي "أعلم أن ميسي يحب الدوري. لا أعتقد أن هناك لاعبا أو شخصا قدّم للدوري الأميركي مثل ما قدمه ميسي، لكن لدينا قانونا يخص مشاركة اللاعبين، وللأسف اضطررنا إلى تطبيقه. كان قرارا صعبا".

وأضاف "ليس فقط لما قدمه خارج الملعب من حيث رفع شعبية الدوري وزيادة الوعي به، بل أيضا لما فعله داخل الملعب. مبارياته لحظات استثنائية وكل واحدة منها تستحق المتابعة وهذا الالتزام منه يجعل القرار معقدا جدا".

وشرح غاربر "لعب ميسي مباريات أكثر من أي لاعب هذا العام. هو ملتزم جدا بناديه وتوقيت مباراة كل النجوم وتوقيت كأس العالم للأندية والجدول الزمني جعله يرغب في أخذ قسط من الراحة. وأنا أحترم ذلك، فهذا القرار نابع من التزامه تجاه ناديه".

وأضاف غاربر أنه أكد لماس بأنه سيُعيد النظر في هذه القاعدة مستقبلا "للتأكد من أنها تعكس الواقع المتغيّر للدوري ولاعبيه".

ويستضيف إنتر ميامي خامس ترتيب القسم الشرقي (41 نقطة) نظيره سينسيناتي المتصدر (48 نقطة) على ملعب تشيس ستايدوم، ويأمل الأول في تقليص الفارق علما بأنه يملك 3 مباريات مؤجلة.