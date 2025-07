هل يؤثر إيقاف ميسي على مفاوضات تجديد عقده مع إنتر ميامي؟

يشعر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي بانزعاج شديد جراء عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة التي فرضتها عليه رابطة الدوري الأميركي للمحترفين، لتغيّبه عن مباراة كل النجوم.

وتنص قوانين الدوري الأميركي لكرة القدم على أن أي لاعب لا يشارك في مباراة كل النجوم، والتي تجمع بين نجوم الدوريين الأميركي والمكسيكي، دون موافقة مسبقة يُمنع من خوض المباراة التالية مع فريقه.

وأكد خورخي ماس الشريك في ملكية إنتر ميامي أن ميسي وزميله جوردي ألبا يشعران بالانزعاج للغاية بعد علمهما بأنهما لن يكونا متاحين للمشاركة ضد سنسيناتي غدا الأحد.

وقال ماس في مؤتمر صحفي ظهر فيه عبر تقنية الزوم "ميسي منزعج جدا، وآمل ألا يكون لهذا القرار (الإيقاف) تأثير طويل الأمد".

