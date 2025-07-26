لاعب برازيلي مُهدد بالسجن 17 عاما بسبب بطاقة صفراء

يواجه برونو هنريكي لاعب فلامنغو البرازيلي عقوبة قاسية محتملة قد تصل إلى سجنه لمدة تتجاوز 17 عاما.

وقررت محكمة العدل البرازيلية فتح دعوى قضائية ضد هنريكي (34 عاما)، الذي أُدين بالتلاعب في نتيجة إحدى المباريات في الدوري البرازيلي عام 2023، بهدف تحقيق مكاسب مادية لمراهنين وفقا لما ذكرت شبكة "جي 1 غلوبو" البرازيلية.

وجاءت هذه الخطوة القانونية بعد أن وافقت المحكمة على لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة في البرازيل ضد اللاعب.

URGENTE! 🚨 O Bruno Henrique virou RÉU por MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS, após ter recebido um cartão amarelo para favorecer apostadores em uma partida do Brasileirão de 2023. O atacante do Flamengo agora vai responder criminalmente pelos crimes de manipulação de resultado… pic.twitter.com/UV7RHo4kwB — DataFut (@DataFutebol) July 25, 2025

ووفقا للائحة الاتهام، فقد قام برونو هنريكي بمشاركة معلومات سرية مع شقيقه واندر نونيس بينتو تتعلق بنيّته الحصول على بطاقة صفراء في مباراة جرت يوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بين فلامنغو وسانتوس ضمن منافسات الدوري المحلي.

وقد مكّنت هذه المعلومات بعضا من أفراد عائلته والمقرّبين منه من الرهان عبر منصات إلكترونية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وترى النيابة أن اللاعب تحصّل على البطاقة الصفراء بشكل متعمّد، ما يشكّل جريمة احتيال رياضي ومالي ضد شركات المراهنة، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 17 عاما و8 أشهر.

واستند الادعاء باتهامه اللاعب إلى رسائل تم الحصول عليها بين اللاعب وشقيقه تُظهر اتفاقا مسبقا على توقيت ارتكاب المخالفة.

وبدأ التحقيق في القضية بعد ورود تنبيهات من شركات مراهنة حول تحركات مالية مشبوهة، مما دفع الشرطة الفدرالية إلى مصادرة أجهزة إلكترونية وتحليل حوالي 4000 رسالة عبر تطبيق واتساب، تم حذف بعضها.

وسيمثل هنريكي أمام القضاء في موعد لم يتم تحديده بعد بتهمة التلاعب بنتائج المباريات، علما بأن القاضي فرناندو برانديني بارباغالو أسقط عنه تهمتي النصب والاحتيال، معتبرا أن الأدلة التي قدّمتها النيابة العامة غير كافية لدعم هذا الاتهام.

إعلان

كما رفض القاضي التدابير الاحترازية التي اقترحها الادعاء بما في ذلك غرامة مالية بقيمة مليوني ريال برازيلي (308 آلاف يورو).

من جهته، ينفي هنريكي التهم الموجهة إليه، في حين أعرب ناديه فلامينغو عن دعمه له، مؤكدا استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق حتى إشعار آخر، علما بأن عقده مع الفريق سارٍ حتى يوم 31 ديسمبر/كانون الثاني 2026.

وظهر هنريكي مع فلامينغو في 33 مباراة هذا الموسم، من بينها 4 في منافسات كأس العالم للأندية، وقد سجّل 7 أهداف وقدّم لزملائه تمريرتين حاسمتين وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.