كولومبوس الأميركي يضم الفلسطيني أبو علي مقابل 7.5 ملايين دولار

انتقل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي من الأهلي المصري إلى كولومبوس كرو الأميركي، وذلك وفقا لما أعلن الناديان السبت، ليسدل الستار على قصة أثارت الرأي العام الرياضي في مصر على مدار الشهر الماضي.

ونشر الأهلي، عبر موقعه الرسمي، بيانا ذكر فيه موافقته على بيع أبو علي (26 عاما) إلى كولومبوس كرو بعد مفاوضات وصفها بالمكثفة في الفترة الماضية، مشيرا لقيام إدارة التعاقدات بإنهاء كافة الإجراءات مع رابطة أندية الدوري الأميركي على عقد شراء اللاعب طبقا للنظام المتبع في الولايات المتحدة، فيما خضع أبو علي للكشف الطبي.

في المقابل، أعلن كولومبوس كرو عبر موقعه الرسمي ضم أبو علي قادما من صفوف بطل الدوري المصري في الموسمين الماضيين، في حين لم يكشف عن المقابل المادي للصفقة.

The Columbus Crew have acquired forward Wessam Abou Ali as a Designated Player from back-to-back Egyptian Premier League champion Al Ahly Sporting Club for an undisclosed transfer fee.

