كولومبوس الأميركي يضم الفلسطيني أبو علي مقابل 7.5 ملايين دولار

انتقل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي من الأهلي المصري إلى كولومبوس كرو الأميركي، وذلك وفقا لما أعلن الناديان السبت، ليسدل الستار على قصة أثارت الرأي العام الرياضي في مصر على مدار الشهر الماضي.

ونشر الأهلي، عبر موقعه الرسمي، بيانا ذكر فيه موافقته على بيع أبو علي (26 عاما) إلى كولومبوس كرو بعد مفاوضات وصفها بالمكثفة في الفترة الماضية، مشيرا لقيام إدارة التعاقدات بإنهاء كافة الإجراءات مع رابطة أندية الدوري الأميركي على عقد شراء اللاعب طبقا للنظام المتبع في الولايات المتحدة، فيما خضع أبو علي للكشف الطبي.

في المقابل، أعلن كولومبوس كرو عبر موقعه الرسمي ضم أبو علي قادما من صفوف بطل الدوري المصري في الموسمين الماضيين، في حين لم يكشف عن المقابل المادي للصفقة.

The clock struck 9 🕘😤 The Columbus Crew have acquired forward Wessam Abou Ali as a Designated Player from back-to-back Egyptian Premier League champion Al Ahly Sporting Club for an undisclosed transfer fee. 📰: https://t.co/I9BoMkBlNs pic.twitter.com/gjtl3f6ax0 — The Crew (@ColumbusCrew) July 26, 2025

وقال آدم وطني وسيط النادي الأميركي "الصفقة كلفت كولومبوس كرو 7.5 ملايين دولار، بالإضافة إلى مليون دولار كحوافز إضافية مرتبطة بما يقدمه اللاعب، وسيحصل الأهلي على 10% من نسبة إعادة بيع اللاعب".

وأضاف "أتم أبو علي الكشف الطبي وينهي الآن إجراءات الحصول على تأشيرة تتيح له اللعب بصفة دائمة".

في المقابل، أكد مصدر في الأهلي قيمة الصفقة، رافضا التعليق عن الأنباء التي ترددت حول تكفل اللاعب بالقيمة المستحقة لناديه السابق سيريوس السويدي والمقدرة بـ10% من القيمة المالية للصفقة.

نهاية الأزمة

وكانت الأزمة بين الأهلي وأبو علي اشتعلت عقب تألق اللاعب في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الشهر الماضي، حيث سجل 3 أهداف "هاتريك" في التعادل مع بورتو البرتغالي 4-4 ليتلقى عدة عروض للاحتراف رفضها النادي المصري لعدم تناسب قيمتها مع مطالبه المالية.

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ورفض أبو علي الخضوع للفحوصات الطبية الاعتيادية قبل بداية الموسم الجديد بسبب رغبته في الرحيل إلى كولومبوس كرو، ليقوم الأهلي باستبعاده من معسكره الإعدادي في تونس.

كما نشر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بيانا دعم فيه لاعبه وطلب من نظيره المصري التدخل، قبل أن يقوم بحذفه لاحقا.

تقدّم أبو علي باعتذار رسمي لناديه الأهلي وإدارته وجماهيره عبر فيديو مصور نشر بالموقع الرسمي للنادي، وقال خلاله "أعتذر لجماهير الأهلي ورئيسه محمود الخطيب وإدارة النادي واللاعبين. علاقتي بالأهلي رائعة منذ اليوم الأول، وهو النادي الذي جعلني نجما ولعبت معه أفضل موسم ونصف في حياتي".

وانضم أبو علي إلى صفوف الأهلي في يناير/كانون الثاني 2024 قادما من سيريوس، وتوج معه بلقبين للدوري المصري ولقب لدوري أبطال أفريقيا وآخر في الكأس السوبر المصري بالإضافة لبطولة فيفا أفريقيا وآسيا والباسيفيك.

وخاض أبو علي الذي يحمل الجنسيتين الدانماركية والفلسطينية مع الأهلي 60 مباراة، سجل خلالها 38 هدفا وصنع 10 أخرى في كل المسابقات، وحصد لقب هداف الدوري المصري في موسم 2023-2024.