هل طلب غوارديولا وتشافي تدريب المنتخب الهندي؟ الاتحاد يجيب

كشف الاتحاد الهندي لكرة القدم اليوم السبت عن حقيقة وجود طلبين باسم المدربين الإسبانيين بيب غوارديولا وتشافي هيرنانديز لتدريب المنتخب الهندي الأول الذي يبحث عن مدرب جديد.

وقال مدير المنتخب الوطني لصحيفة تايمز أوف إنديا أول أمس الخميس إن اسم تشافي نجم ومدرب برشلونة السابق كان مدرجا في قائمة المتقدمين.

ونقل تقرير الصحيفة عن عضو في اللجنة الفنية في الاتحاد الهندي قوله إن ترشيحه كان مكلفا للغاية حتى يمكن متابعة الأمر.

وذكر الاتحاد في بيان "تلقى الاتحاد الهندي لكرة القدم بريدا إلكترونيا يتضمن طلبين من المدربيْن الإسبانييْن بيب غوارديولا وتشافي هيرنانديز لم يتسن التأكد من صحة طلبيهما، وتبين لاحقا أن الطلبين المرسلين عبر البريد الإلكتروني لم يكونا حقيقيين".

ولم يُعلن سابقا عن تلقي الاتحاد الهندي طلبا يُزعم أنه من غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأعلنت اللجنة الفنية في الاتحاد الهندي أنها راجعت 170 طلبا لشغل منصب مدرب المنتخب الهندي للرجال، وقلصت القائمة إلى 10 قبل اختيار 3 مرشحين فقط.

وأقال الاتحاد الهندي لكرة القدم المدرب السابق للمنتخب الوطني إيجور شتيمتسا في يونيو/حزيران من العام الماضي، قبل تعيين الإسباني مانولو ماركيز الذي ترك وظيفته هذا الشهر، وعاد إلى تدريب فريق "إف. سي جوا" المنافس في الدوري الهندي الممتاز.