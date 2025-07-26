صديق ميسي يترك الدوري الإسباني وينضم إلى إنتر ميامي

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم رحيل لاعب الوسط الأرجنتيني رودريغو دي بول عن صفوفه وأشار إلى أنه سينضم إلى إنتر ميامي الأميركي.

وقال النادي -في بيان أمس الجمعة- إن "رودريغو دي بول يودع أتلتيكو مدريد، وسيواصل مسيرته الاحترافية في إنتر ميامي".

وسينضم دي بول إلى مواطنه وصديقه ليونيل ميسي الذي فاز معه بلقبين في بطولة كوبا أميركا ولقب كأس أبطال كونميبول–يويفا "فيناليسيما" وكأس العالم 2022.

خاض اللاعب (31 عاما) قرابة 200 مباراة خلال 4 مواسم تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، لكنه يرحل عن العاصمة الإسبانية من دون تحقيق أي ألقاب.

ظهر دي بول لأول مرة مع نادي ريسنغ كلوب الأرجنتيني عام 2012، ولعب أيضا مع فالنسيا الإسباني وأودينيزي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.