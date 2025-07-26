برشلونة غاضب من تصرف شتيغن ويدرس تجريده من شارة القيادة

يدرس نادي برشلونة إمكانية سحب شارة القيادة من حارس مرماه الألماني مارك أندريه تير شتيغن بعد الأزمة التي تسبب بها الأخير في الأيام القليلة الماضية.

وترى صحيفة "آس" الإسبانية أن برشلونة وشتيغن وصلا إلى طريق مسدود بعد أن أعلن اللاعب الألماني عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي خضوعه لعملية جراحية في الظهر، إلى جانب تحديده فترة غيابه لـ3 أشهر من تلقاء نفسه ودون استشارة، وهو إعلان أثار استياء بالغا داخل أروقة النادي الكتالوني.

وتنظر إدارة برشلونة إلى تصرف شتيغن على أنه "القشة التي قصمت ظهر البعير"، إذ نفد صبرها تجاهه، وعليه فإنها تدرس بجدية قرار سحب شارة القيادة منه.

ويعتقد برشلونة أن شتيغن ذكر مدة الغياب دون أي أساس طبي سعيا منه لتجنب الإشارة إلى 4 أشهر، وهي المدة الأدنى التي تصنف فيها الإصابة غيابا طويل الأمد، الأمر الذي يسمح للنادي باستخدام 80% من راتب اللاعب المصاب لتسجيل بديل له.

وبالتالي، فإن خضوع اللاعب للعملية يعقّد احتمالات رحيله في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، كما يعطل تسجيل الحارس الجديد خوان غارسيا القادم من إسبانيول، والذي يعتبر المفضل للمدرب فليك.

من جانبها، ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن شتيغن لم يتقبل تعاقد برشلونة مع غارسيا وتجديد عقد فوتشيك تشيزني، وهي خطوة واضحة من النادي تؤكد اعتماده عليهما، مما جعله يشعر بالتهميش رغم تبقّي 3 سنوات في عقده.

ويأتي هذا التصرف الجديد امتدادا لأزمة سابقة في الموسم الماضي 2024-2025، إذ أبدى زملاؤه استغرابهم من إصراره خلال الفترة الحاسمة على إعلان رغبته في العودة للتشكيلة الأساسية في مقابلات عديدة أجراها مع وسائل إعلام ألمانية، وقد فُسر ذلك بأنه محاولة غير ضرورية للضغط على تشيزني.

كما أثار شتيغن استياء كبيرا بعد رفضه التحدث إلى الجماهير -بصفته قائدا للفريق- خلال الاحتفال بلقب الدوري على ملعب مونتجويك بعد مباراة فياريال، إذ كان غاضبا من عدم مشاركته في ذلك اللقاء.

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ويرى برشلونة أن شتيغن يومها "قدّم مشاعره الشخصية على واجبه الرسمي، وعليه أدرك النادي أن مستقبل قائده قد انتهى"، وفق الصحيفة.

يذكر أن برشلونة تواصل مع طبيب المنتخب الألماني من أجل الحصول على رأي إضافي فيما يتعلق بالمشاكل الصحية التي يعاني منها شتيغن في الظهر، وكذلك مع الطبيبة الفرنسية إيميلي ليغليز التي سبق أن أجرت له عملية في ديسمبر/كانون الأول 2023، وقد أوصيا بضرورة الخضوع لعملية جراحية.

وبحسب "موندو ديبروتيفو"، فإن النادي لم يكن يضع أولوية بين إجراء العملية أو عدمها، بل ترك الأمر لتقدير الأطباء، بل إن خضوعه للعملية لم يكن في مصلحة برشلونة، لأن ذلك سيبقي شتيغن داخل الفريق هذا الصيف، في حين كانت الإدارة تأمل في توفير راتبه أو جزء منه في حال تمت إعارته أو بيعه.