الكوري سون نجم توتنهام يناشد العالم لدعم فلسطين

دعا الكوري الجنوبي هيونغ مين سون -السبت- إلى التبرع لدعم الفلسطينيين في فيديو نشره برنامج الغذاء العالمي، وهذه ليست المرة الأولى التي يُعلن فيها لاعب توتنهام دعمه العلني لفلسطين، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

بدأ الكوري هيونغ مين سون نداءه لجمع التبرعات لفلسطين عبر برنامج الغذاء العالمي، بقوله "في فلسطين، يعاني العديد من العائلات والأطفال من جوع حاد."

"بهذه الكلمات، أُكافح المجاعة حول العالم مع برنامج الغذاء العالمي. إن توفير الطعام لهذه العائلات هو بمثابة منحهم حياةً كريمة"، تابع مهاجم توتنهام في فيديو مُرفق بشهادات من فلسطينيين على أرض الواقع.

وصرح "في الأماكن التي يكثر فيها المتضررون من المجاعة، يُمكنكم إنقاذ الأرواح بتقديم وجبات ساخنة. أفضل هدية يُمكننا تقديمها لهم هي الطعام. تبرعوا من فضلكم".

🚨🇵🇸 Heung-min Son appelle aux dons pour soutenir les Palestiniens par le biais du Programme Alimentaire mondial. ❤️‍🩹 L’année dernière, après un match contre l’équipe nationale palestinienne, il avait également exprimé sa solidarité avec leur cause. Respect Sonny. ✊🏽 pic.twitter.com/oQJZhaLRtb — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 26, 2025

هذه ليست المرة الأولى التي يدعم فيها اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا فلسطين، ففي نوفمبر/تشرين الثاني، تعادل المنتخب الفلسطيني مع كوريا الجنوبية 1-1 في تصفيات كأس العالم 2026.

وأشاد اللاعب الكوري الجنوبي، الذي سجل هدف التعادل، قائلًا: "أود أن أهنئ المنتخب الفلسطيني على جهوده المبذولة. أعتقد أنهم كانوا مستعدين جيدًا رغم هذا الوضع الصعب، ونفذوا خطتهم على أكمل وجه. أود أن أشيد بهم. إن تفانيهم وعملهم الجاد ملهمان حقًا، وأعتقد أن فريقنا قادر على التعلم منهم بالتأكيد".

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بعد أن لعب مع توتنهام منذ عام 2015، يقترب هيونغ مين سون من نهاية عقده مع النادي الإنجليزي هذا الصيف، وتشير التقارير إلى أنه في طريقه للرحيل.

وكان قائد توتنهام، الذي فاز بالدوري الأوروبي في 21 مايو/أيار الماضي، وهو لقبه الوحيد مع توتنهام، قد فعّل خيار تمديد عقده حتى يونيو/حزيران 2026، لكنه ربما ينتقل إلى فنربخشة التركي بحسب تقارير.