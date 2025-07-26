الفيفا يفتتح مقرا إقليميا له بالمغرب

افتتح جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) المقر الإقليمي للفيفا في أفريقيا وذلك في ملعب محمد السادس قرب العاصمة المغربية الرباط اليوم السبت.

حضر الافتتاح بصحبة إنفانتيو كل من رئيس الاتحاد الأفريقي (الكاف) باتريس موتسيبي، ورئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع.

وذكر موقع الاتحاد المغربي على الإنترنت أن "افتتاح هذا المقر الجديد للفيفا يأتي في إطار رؤيته لتعزيز حضوره الميداني في المناطق ذات الأولوية التنموية ومواكبة مختلف المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير كرة القدم في القارة الأفريقية".

ووصف إنفانتينو يوم الافتتاح "بالعيد الكروي" لا سيما وأنه يتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى الـ26 لتربع الملك محمد السادس على العرش.

وأكد رئيس الفيفا أن المكتب الإقليمي بالمغرب سيكون نقطة اتصال مهمة لخدمة 54 اتحادا أفريقيا، "على أمل أن يكون المغرب قطبا مهما لكرة القدم العالمية خاصة في ظل الاستحقاقات الكبرى المقبلة وفي مقدمتها كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما، وكأس العالم 2030 للرجال بالاشتراك مع البرتغال وإسبانيا".

وقال لقجع إن المغرب يظل مركزا رائدا لاستضافة البطولات الكبرى، مشيرا إلى أن المقر الجديد للفيفا يأتي تتويجا للمكانة المتقدمة التي بات يحتلها المغرب على الصعيدين الأفريقي والدولي في كرة القدم.

وأضاف لقجع "هذا المقر، الذي يحتضنه ملعب محمد السادس يجسد الشراكة المتينة بين الاتحاد المغربي والفيفا، كما يعكس التزام المملكة المغربية بمواكبة أنشطتها".

وبدوره، قال رئيس الكاف موتسيبي إن المغرب أثبت جدارته في تنظيم العديد من البطولات القارية والدولية بنجاح كبير.

ويستضيف المغرب حاليا كأس الأمم الأفريقية للسيدات والتي سيلتقي فيها المنتخب المغربي مع نظيره النيجيري لاحقا اليوم.