الأندية الإنجليزية تنفق ملياري دولار على الانتقالات الصيفية وليفربول يطارد رقما قياسيا

أنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 1.63 مليار جنيه إسترليني (1.87 مليار يورو) أي نحو 2 مليار دولار على شراء لاعبين منذ فتح باب الانتقالات الصيفية في بداية يونيو/حزيران الماضي.

وذكر تقرير لموقع ترانسفير ماركت الألماني أن الأندية الأربعة الأولى في الموسم الماضي بالبريميرليغ تهيمن على أول 5 أندية أنفقت على الانتقالات هذا الموسم، ومعها مانشستر يونايتد الذي يتطلع إلى تعويض التراجع بعد احتلاله المركز الـ15، وهو الاستثناء.

ومن إجمالي المبلغ، جاء ما يزيد قليلا على مليار جنيه إسترليني (1.14 مليار يورو) من 6 فرق، وهي ما تسمى تقليديا "الفرق الستة الكبرى" في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز وهي: أرسنال، وتشلسي، وليفربول، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وتوتنهام.

ويتصدر ليفربول، بطل الدوري، قائمة الأندية الأكثر إنفاقا هذا الصيف، إذ أنفق 307.69 ملايين يورو.

ويشمل ذلك صفقات شراء فلوريان فيرتز وهوغو إكيتيكي، إضافة إلى ظهير بورنموث الأيسر ميلوش كيركيز مقابل 46.67 مليون يورو، والظهير الأيمن جيريمي فريمبونغ، الذي كلف النادي ما يقارب 40 مليون يورو من باير ليفركوزن.

كان ذلك على النقيض تماما من حملة 2024-2025، عندما كانت التعاقدات الرئيسية الوحيدة لفريق "الريدز" حارس المرمى جيورجي مامارداشفيلي والمهاجم فيديريكو كييزا، اللذين انضما بمبلغ إجمالي أقل من 45.75 مليون يورو.

وأنفق تشلسي، الذي احتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ثاني أعلى مبلغ هذا الصيف، بأكثر من 242 مليون يورو.

وتضمنت صفقاته مهاجم برايتون جواو بيدرو، والجناح الأيسر جيمي غيتنز من بوروسيا دورتموند ومهاجم إبسويتش تاون ليام ديلاب.

واحتل أرسنال المركز الثاني في المواسم الثلاثة الماضية، وسيتجاوز أيضا حاجز الـ229 مليون يورو مع انضمام السويدي فيكتور غيوكيريس.

وشملت أبرز صفقاته لاعب خط الوسط الإسباني مارتن زوبيمندي مقابل 68.62 مليون يورو من ريال سوسيداد، وجناح تشيلسي نوني مادويكي مقابل أقل بقليل من 57.18 مليون يورو.

إعلان

واحتل مانشستر سيتي المركز الثالث العام الماضي، وأنهى الموسم في وقت مبكر من الصيف، إذ أنفق نحو 145.25 مليون يورو، معظمها على الثلاثي لاعب الوسط تيجاني ريندرز من ميلان، والظهير الأيسر الدولي الجزائري ريان آيت نوري من وولفرهامبتون، والمهاجم الفرنسي من أصل جزائري ريان شرقي من ليون.

وعانى مانشستر يونايتد من أسوأ موسم له في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما احتل المركز الـ15. وهو الفريق الوحيد خارج المراكز الأربعة الأولى في الموسم الماضي الذي أنفق أكثر من مانشستر سيتي هذا الصيف، لكن معظم إنفاقه البالغ 152.68 مليون يورو كان على مهاجمَين: الكاميروني الدولي برايان مبيومو من برينتفورد والبرازيلي ماتيوس كونيا من ولفرهامبتون.

وأنهى توتنهام الموسم في المركز الـ17 في جدول الترتيب، لكنه أنقذ موسما مخيبا للآمال بفوزه بالدوري الأوروبي -بتغلبه على مانشستر يونايتد في النهائي- على الرغم من أن ذلك لم يكن كافيا لتجنب إقالة المدرب أنجي بوستيكوجلو.

ومنذ ذلك الحين، أنفق توتنهام 140 مليون يورو تحت قيادة المدرب الجديد توماس فرانك، مع ما يقرب من نصف هذا المبلغ في صفقة واحدة -شراء لاعب الوسط محمد قدوس من وست هام مقابل 62.90 مليون يورو- بينما تكلف تحويل إعارة المهاجم ماثيس تيل من بايرن ميونخ إلى صفقة دائمة 34.31 مليون يورو.

ليفربول يقترب من رقم قياسي

ويحتل ليفربول بالفعل المركز السادس في قائمة أكثر الأندية إنفاقا للأموال في فترة انتقالات واحدة حول العالم، بصفة عامة.

وجاءت المراكز الثلاثة الأولى في تلك الإحصائية من نافذة الصيف الماضي، حيث أنفق تشلسي 463 مليون يورو، وأنفق الهلال السعودي 353 مليون يورو، ودفع باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا 350 مليون يورو.

بلغ إجمالي إنفاق ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2019-2020 نحو 331 مليون يورو، بينما أنفق تشيلسي 330 مليون يورو في سوق الانتقالات الشتوية لموسم 2022-2023.

إذا اشترى ليفربول ألكسندر إيساك مقابل 154.40 مليون يورو أو أكثر، فإن فريق أرني سلوت سوف يتصدر قائمة أكثر الأندية إنفاقا للأموال في فترة انتقالات واحدة.

ولكن عندما نأخذ "تضخم كرة القدم" في الاعتبار -الزيادات السنوية في إيرادات الدوري الإنجليزي الممتاز- فإن إنفاقهم لا يبدو بهذا القدر من البذخ، إذ يتصدر تشلسي القائمة على مر العصور بانتقالاته في موسم 2003-2004.