أرسنال يتعاقد مع الهداف السويدي غيوكيرس

انضم المهاجم الدولي السويدي فيكتور غيوكيرس إلى صفوف أرسنال في صفقة لمدة 5 أعوام قدرت قيمتها بـ62.9 مليون يورو، وفقا لما أعلن السبت ثاني الدوري الإنجليزي لكرة القدم في الموسم الماضي.

ودافع غيوكيرس (27 عاما) عن ألوان سبورتينغ البرتغالي في الموسمين الماضيين، حيث سجل 97 هدفا في 102 مباراة، كما أعلن أرسنال في بيان.

وقاد اللاعب سبورتينغ في الموسم الماضي إلى الفوز بالدوري للمرة الثانية تواليا بتسجيله 39 هدفا، كما تألق بثلاثية "هاتريك" في مرمى مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا.

وبقميص المنتخب الوطني سجل 12 هدفا في آخر 17 مباراة خاضها.

انتقال غيوكيرس -الذي قد يكلف نادي شمال لندن ما يصل إلى قرابة 73 مليون يورو مع مكافآت متعلقة بالأداء- يرفع إنفاق أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية إلى نحو 230 مليون يورو.

وتأثر أرسنال في الموسم الماضي كثيرا بإصابة مهاجميه البرازيلي غابرييل جيسوس والألماني كاي هافيرتز لفترة طويلة، علما أنه يلعب في السنوات الأخيرة من دون رأس حربة من العيار الثقيل.

🚨 OFFICIAL: Viktor Gyökeres joins Arsenal on 5 year deal after €63.5m plus €10m add-ons agreement with Sporting.

Saga over. ❤️🤍 pic.twitter.com/T97dypSbbM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2025