أرسنال يتعاقد مع الهداف السويدي غيوكيرس

انضم المهاجم الدولي السويدي فيكتور غيوكيرس إلى صفوف أرسنال في صفقة لمدة 5 أعوام قدرت قيمتها بـ62.9 مليون يورو، وفقا لما أعلن السبت ثاني الدوري الإنجليزي لكرة القدم في الموسم الماضي.

ودافع غيوكيرس (27 عاما) عن ألوان سبورتينغ البرتغالي في الموسمين الماضيين، حيث سجل 97 هدفا في 102 مباراة، كما أعلن أرسنال في بيان.

وقاد اللاعب سبورتينغ في الموسم الماضي إلى الفوز بالدوري للمرة الثانية تواليا بتسجيله 39 هدفا، كما تألق بثلاثية "هاتريك" في مرمى مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا.

وبقميص المنتخب الوطني سجل 12 هدفا في آخر 17 مباراة خاضها.

انتقال غيوكيرس -الذي قد يكلف نادي شمال لندن ما يصل إلى قرابة 73 مليون يورو مع مكافآت متعلقة بالأداء- يرفع إنفاق أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية إلى نحو 230 مليون يورو.

وتأثر أرسنال في الموسم الماضي كثيرا بإصابة مهاجميه البرازيلي غابرييل جيسوس والألماني كاي هافيرتز لفترة طويلة، علما أنه يلعب في السنوات الأخيرة من دون رأس حربة من العيار الثقيل.

🚨 OFFICIAL: Viktor Gyökeres joins Arsenal on 5 year deal after €63.5m plus €10m add-ons agreement with Sporting. Saga over. ❤️🤍 pic.twitter.com/T97dypSbbM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2025

سادس صفقة للمدفعجية

وبات غيوكيرس سادس صفقة صيفية يبرمها الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب نادي شمال لندن بعد كل من الإسبانيين المدافع كريستيان موسكيرا لاعب الوسط مارتن سوبيمندي والحارس كيبا أريسابالاغا، ولاعب الوسط الدانماركي كريستيان نورغارد والمهاجم نوني مادويكي.

وأكد أرسنال الخبر بمنشور قصير عبر موقع إكس جاء فيه "هذا هو المكان الذي يجب أن تكون فيه، فيكتور غيوكيرس لاعب مدفعجي".

وقال أرتيتا في بيان نشره أرسنال "يسعدنا الترحيب بفيكتور غيوكيرس في النادي، إن ثبات أدائه ووجوده في الملعب أمر رائع، ومساهماته التهديفية خير دليل على ذلك".

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ومن المتوقع أن يلتحق غيوكيرس بفريقه الجديد خلال جولته التحضيرية الجارية في سنغافورة وهونغ كونغ.

وسيواجه أرسنال -الأحد- نيوكاسل يونايتد في ملعب سنغافورة الوطني قبل المباراة الختامية لجولته ضد توتنهام في هونغ كونغ في 31 يوليو/تموز الجاري.

مسيرة غيوكيرس

انتقل غيوكيرس في سن الـ19 عاما إلى برايتون قادما من برومابويكارنا السويدي في يناير/كانون الثاني 2018، قبل أن يغادر على سبيل الإعارة للانضمام إلى سانت باولي الألماني، ليعود ويخوض غمار منافسات المستوى الثاني في إنجلترا (تشامبيونشيب) مع سوانزي سيتي وكوفنتري سيتي الذي قرر البقاء معه نهائيا في يوليو/تموز 2021.

وبعد هزيمة كوفنتري بركلات الترجيح أمام لوتون في نهائي "تشامبيونشيب" عام 2023 على ملعب ويمبلي أكمل غيوكيرس انتقاله إلى سبورتينغ مقابل 20.5 مليون جنيه إسترليني، وتوّج معه بلقب الدوري مرتين وبالكأس مرة.

ويأمل أرتيتا أن يقود أرسنال وصيف بطل "بريميرليغ" في المواسم الثلاثة الماضية إلى أول ألقابه منذ فوزه بكأس إنجلترا عام 2020، وإنهاء انتظار النادي الذي دام عقدين للفوز بلقب الدوري.