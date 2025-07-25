الإيطالي بيرلو يعود إلى التدريب من بوابة الدوري الإماراتي

عاد نجم خط الوسط السابق الإيطالي أندريا بيرلو إلى عالم التدريب بعد عام من الغياب عبر بوابة يونايتد إف سي لكرة القدم من المستوى الثاني، وفقا لما أعلنه اليوم الجمعة النادي الإماراتي الذي يقع مقره في دبي.

ونشر يونايتد إف سي على إنستغرام صورة تجمع رئيسه الحارس الدولي السابق المولدافي إيلي سيبانو ببيرلو وهما يحملان قميص النادي وأرفقها بكلمات: "أسطورة حقيقية تبدأ المشوار معنا! نعلن بكل فخر عن تعيين أندريا بيرلو كمدرب جديد لنادي يونايتد إف سي".

وأضاف: "برؤيته وشغفه وعقليته المنتصرة، يبدأ فصل جديد. مرحبا بك في دبي، مستر بيرلو!".

ووقّع لاعب إنتر ويوفنتوس وميلان السابق البالغ 46 عاما على عقد لمدة عامين؛ إذ سيشرف حتى صيف 2027 على يونايتد إف سي الذي تأسس عام 2022 ويخوض غمار منافسات المستوى الثاني.

وبات يونايتد إف سي رابع ناد سيشرف عليه لاعب خط الوسط الدولي السابق في مسيرته التدريبية بعد يوفنتوس الذي قاده بين عامي 2020 و2021، وفاتح كاراغومروك التركي وسمبدوريا الذي قاده في الدرجة الثانية في تجربته الأخيرة قبل أن تتم إقالته في أغسطس/آب 2024.

ويتضمن سجل "مايسترو" خط الوسط السابق المعتزل في عام 2017 العديد من الألقاب أبرزها الفوز بكأس دوري أبطال أوروبا مرتين، وبلقب الدوري الإيطالي 6 مرات، إضافة إلى إحرازه مع منتخب بلاده مونديال ألمانيا 2006.