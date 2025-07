هل دفع سام مرسي ثمن دعمه لغزة ورفضه ارتداء شارة "الشواذ" في البريميرليغ؟

انتقل لاعب الوسط المصري سام مرسي من إبسويتش تاون الإنجليزي لكرة القدم إلى نادي الكويت بطل الدوري المحلي أمس الخميس، بعد موسم حافل بالمواقف الفريدة من نوعها للاعب الذي رفض الترويج للمثلية، وأعلن دعمه لغزة وسط صمت الجميع تقريبا.

وفاز الكويت باللقب المحلي في مايو/أيار الماضي، ليحافظ على لقبه للمرة الرابعة تواليا، كما فاز بكأس السوبر المحلية وكأس ولي العهد كما بلغ نهائي كأس أمير الكويت.

وقال النادي عبر حسابه على منصة إكس "توصل نادي الكويت الرياضي إلى اتفاق مع نادي إبسويتش تاون بشأن انتقال اللاعب سام مرسي إلى صفوف الزعيم". وأضاف البيان "ترحب إدارة النادي باللاعب وتتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة".

ونشر النادي عبر حسابه صورة لمرسي بقميص الكويت كتب عليها "مرحبا.. من شوارع لندن إلى أهرامات الجيزة.. سام مرسي كويتاوي".

وكان الكويت أعلن في يونيو/حزيران الماضي تمديد عقد مدربه نيبوشا يوفوفيتش بعدما فاز الفريق بالثلاثية المحلية في الموسم الماضي.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الكويتي في سبتمبر/أيلول المقبل.

وشارك مرسي (33 عاما) في 9 مباريات مع منتخب مصر، وكان ضمن التشكيلة الأساسية لإبسويتش تاون الموسم الماضي، لكن الفريق هبط لدوري الدرجة الثانية برفقة ساوثامبتون وليستر سيتي.

وتميّز سام مرسي بمواقفه ضد الترويج للمثلية الجنسية، ودعمه القضية الفلسطينية وغزة، وهو ما ذهب بالبعض لتبرير استغناء الفريق الإنجليزي عنه كنوع من العقاب أو تجنب تكرار المشاكل التي أوقع النادي فيها.

ورفض مرسي ارتداء شارة القيادة الملونة بألوان علم قوس قزح، مخالفا توجيهات رابطة الدوري الإنجليزي لقادة فرق البريميرليغ في هذه الجولة الـ13 التي جرت نهاية العام الماضي، وارتدى شارة القيادة العادية في المباراة ضد نوتنغهام فورست التي انتهت بفوز الأخير 1-0.

علما بأن جميع قادة الفرق ارتدوا شارة الشواذ باستثناء النجم المصري.

وأصدر نادي إبسويتش تاون بيانا رسميا قال فيه "نحترم قرار قائدنا سام مرسي، الذي اختار عدم ارتداء شارة كابتن قوس قزح بسبب معتقداته الدينية".

ويحرص سام مرسي على إظهار رفضه أي انحراف أخلاقي، كما يدعم القضية الفلسطينية، ويعلن رفضه العدوان الإسرائيلي على غزة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

