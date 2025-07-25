ليفربول ضد ميلان.. موعد المباراة والقنوات الناقلة للبث الحي والمباشر

يواجه ليفربول الإنجليزي منافسه ميلان الإيطالي في ثالث مباراة ودية له هذا الموسم، وأولى مبارياته في جولته الآسيوية، على ملعب كاي تاك في هونغ كونغ.

وهذه هي المباراة الأولى من أصل مباراتين في آسيا لحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز حيث سيواجه فريق يوكوهاما إف مارينوس في اليابان الأسبوع المقبل.

وفاز زملاء المصري محمد صلاح بنتيجة 3-1 و5-0 على بريستون نورث إند وستوك سيتي على التوالي في أول مباراتين وديتين، ويتطلعون الآن إلى الارتقاء باستعداداتهم للموسم الجديد إلى مستوى أعلى ضد فريق من حجم "الروسونيري".

موعد مباراة ليفربول وميلان الودية

ستقام المباراة اليوم السبت 26 يوليو/تموز الجاري على ملعب كاي تاك الرياضي في هونغ كونغ، وستنطلق الساعة الثانية والنصف ظهرًا، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

قنوات البث الحي والمباشر لمباراة ليفربول وميلان

قناة الشارقة الإماراتية

قناة أبو ظبي الرياضية 1

ويدخل ميلان المباراة الودية بعد هزيمته 0-1 أمام أرسنال في منتصف الأسبوع الماضي، حيث يبدأ ماكسيميليانو أليغري -الذي عاد لتولي المسؤولية للمرة الثانية- في العمل مع الفريق الذي ورثه هذا الصيف.