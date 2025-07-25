لماذا تم رفض طلب تشافي لتدريب المنتخب الهندي؟

في بحثه عن مدرب لفريقه الأول أنشأ الاتحاد الهندي لكرة القدم بريدا إلكترونيا لتلقي طلبات المدربين المهتمين بهذا المنصب، وتم اختيار 170 مدربا محتملا من بين المرشحين النهائيين بهدف تولي قيادة "النمور الزرقاء".

وذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا أن طلبا واحدا على وجه الخصوص لفت انتباه الاتحاد الهندي لكرة القدم، وجاء باسم مدرب برشلونة السابق تشافي هيرنانديز.

وأفادت الصحيفة بأن تشافي أرسل طلبه عبر البريد الإلكتروني مثله مثل 170 مرشحا آخر، لكن هناك أمر واحد أثار الشكوك بشأن هذا الطلب، وهو عدم إرفاق رقم هاتف بالرسالة، ودفع هذا النقص في المعلومات الاتحاد إلى رفض الطلب على الرغم من مصداقية عنوان البريد الإلكتروني وتصريحات تشافي الأخيرة التي أكد فيها متابعته الدقيقة لكرة القدم الهندية.

وصرح مدير المنتخب الوطني سوبراتا بول للصحيفة "صحيح أن اسمه كان مدرجا، وقد أُرسل الطلب عبر البريد الإلكتروني، المشكلة الوحيدة عدم وجود "رقم اتصال" في الخانة المخصصة".

🚨 Barcelona Legend Xavi Hernandez had applied for Indian National Team Coach Post 🤯 AIFF Technical committee has not short listed him due to the High financial cost of Xavi! ❌ pic.twitter.com/O3RjHtqju1 — The Khel India (@TheKhelIndia) July 25, 2025

ورغم جاذبية هذا الاحتمال فإن الاتحاد الهندي لكرة القدم اعتبره غير واقعي، خاصة لأسباب اقتصادية، وقال أحد أعضاء اللجنة الفنية "حتى لو كان مهتما حقا لكننا سنحتاج إلى مبالغ طائلة لإقناعه".

وأضاف "أنت تدرك أن تشافي هو أحد أعظم لاعبي خط الوسط على مر العصور، يتحدث الناس عن ميسي طوال الوقت، لكن تشافي إلى جانب أندريس إنييستا من بين الأفضل في برشلونة".

وفي النهاية، ضيّق الاتحاد قائمته إلى 3 مرشحين نهائيين، من بينهم هاري كيويل، قبل أن ينتقل إلى خالد جميل اللاعب الدولي الهندي السابق المتوقع أن يتولى قيادة "النمور الزرقاء".

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ولا يزال تشافي في مهمة البحث عن فريق يدربه منذ رحيله عن برشلونة في مايو/أيار الماضي.

وفي مسيرته التدريبة فاز تشافي بلقب الدوري مع السد القطري والدوري الإسباني 2022-2023 مع برشلونة، إلى جانب كأس السوبر الإسباني 2023.