لماذا تم رفض طلب تشافي لتدريب المنتخب الهندي؟

في بحثه عن مدرب لفريقه الأول أنشأ الاتحاد الهندي لكرة القدم بريدا إلكترونيا لتلقي طلبات المدربين المهتمين بهذا المنصب، وتم اختيار 170 مدربا محتملا من بين المرشحين النهائيين بهدف تولي قيادة "النمور الزرقاء".

وذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا أن طلبا واحدا على وجه الخصوص لفت انتباه الاتحاد الهندي لكرة القدم، وجاء باسم مدرب برشلونة السابق تشافي هيرنانديز.

وأفادت الصحيفة بأن تشافي أرسل طلبه عبر البريد الإلكتروني مثله مثل 170 مرشحا آخر، لكن هناك أمر واحد أثار الشكوك بشأن هذا الطلب، وهو عدم إرفاق رقم هاتف بالرسالة، ودفع هذا النقص في المعلومات الاتحاد إلى رفض الطلب على الرغم من مصداقية عنوان البريد الإلكتروني وتصريحات تشافي الأخيرة التي أكد فيها متابعته الدقيقة لكرة القدم الهندية.

وصرح مدير المنتخب الوطني سوبراتا بول للصحيفة "صحيح أن اسمه كان مدرجا، وقد أُرسل الطلب عبر البريد الإلكتروني، المشكلة الوحيدة عدم وجود "رقم اتصال" في الخانة المخصصة".

🚨 Barcelona Legend Xavi Hernandez had applied for Indian National Team Coach Post 🤯

AIFF Technical committee has not short listed him due to the High financial cost of Xavi! ❌ pic.twitter.com/O3RjHtqju1

— The Khel India (@TheKhelIndia) July 25, 2025