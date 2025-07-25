شاهد.. برشلونة يتوجه إلى اليابان لبدء جولته الآسيوية

قال برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم -اليوم الجمعة- إن مباراته الودية التحضيرية للموسم الجديد ضد فيسيل كوبي الياباني ستقام في موعدها بعدما توصل النادي والشركة المنظمة إلى حل لمشاكل التعاقد التي تسببت في تعليق المباراة في وقت سابق.

وأضاف برشلونة أن بطل الدوري الإسباني في طريقه إلى اليابان لخوض المباراة التي ستقام الأحد المقبل في بداية جولته الآسيوية التي تتضمن إقامة مباراتين في كوريا الجنوبية ضد "إف. سي سول" يوم 31 يوليو/تموز الجاري، ثم "دايجو إف. سي" في 4 أغسطس/آب المقبل.

واستدعى المدرب الألماني هانسي فليك 30 لاعبا للمشاركة في الجولة الآسيوية باستثناء أوريول روميو الذي يبقى في برشلونة للبحث عن فريق، وباو فيكتور الذي يضع قدما في فريق براغ.

ويشارك في هذا الموسم التحضيري اللاعبان الجديدان جوان غارسيا وماركوس راشفورد، إلى جانب لاعبين شباب مثل كوتشين وجوفر تورينتس وجيلي وتوني فرنانديز و"درو"، بالإضافة إلى روني باردجي.