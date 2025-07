رابطة الدوري الأميركي تفرض عقوبة على ميسي وألبا

أعلنت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إيقاف ليونيل ميسي وجوردي ألبا، ثنائي فريق إنتر ميامي مباراة واحدة بسبب غيابهما عن مباراة كل النجوم.

ولم يشارك ميسي وألبا في مباراة كل النجوم بين نجوم الدوري الأميركي ونجوم الدوري المكسيكي، رغم اختيارهما للمشاركة. وجاء غياب ميسي بهدف الراحة وسط جدول مزدحم، في حين غاب ألبا بسبب إصابة سابقة.

ووفقا لقواعد رابطة الدوري الأميركي، فإن أي لاعب لا يشارك في مباراة كل النجوم بدون موافقة مسبقة من الرابطة، لن يسمح له بالمشاركة في مباراة فريقه التالية.

