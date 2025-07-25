ما قصة السترات الفضية للاعبي مانشستر يونايتد؟

ارتدى لاعبو مانشستر يونايتد الإنجليزي سترات فضية خلال جلسة تدريبية مفتوحة في ملعب سولجر فيلد بشيكاغو، حيث يُجري الفريق معسكره التحضيري استعدادا للموسم الجديد.

واختبر نجوم يونايتد السترات الفضية اللامعة المصممة لمساعدة أجسامهم على استعادة توازنها الحراري وتنظيم درجة حرارتها في الحر الشديد.

وتعاون قسم الأداء في النادي مع شركة أديداس للمعدات الرياضية لتجربة إستراتيجية التبريد التي من المتوقع استخدامها على نطاق واسع في كأس العالم في الولايات المتحدة الصيف المقبل.

وأخبر إد لينج رئيس الأداء البدني في مانشستر يونايتد اللاعبين بأنهم سيرتدون السترات الفضية بعد الإحماء وفي استراحة ما بين المباريات الثلاث بالجولة.

Charlie Owen, lead physical performance coach, + Ed Leng, head of physical performance, show squad new cooling jacket, a co-trial with adidas. Expected to be used at 2026 World Cup, players wearing them after warm-up + half-time. Surely a wardrobe staple too. #MUFC pic.twitter.com/0n11hiUWr1 — Laurie Whitwell (@lauriewhitwell) July 25, 2025

وتمت تجربة هذه الفكرة المبتكرة -والتي تم تصميمها لعزل البرودة في الداخل- أيضا في سباقات الدراجات النارية و"الفورمولا 1″.

وتعتقد شركة أديداس أن السترات قد تصبح مشهدا شائعا العام المقبل خلال كأس العالم 2026، خاصة مع توقعات بأن يكون المناخ حارا.

ويواجه فريق "الشياطين الحمر" درجات حرارة مرتفعة في مباراتي جولته أمام وست هام في نيوجيرسي غدا السبت وبورنموث في شيكاغو الخميس المقبل، على الرغم من أن مباراته الودية الأخيرة ضد إيفرتون بعد غد الأحد ستقام على ملعب مرسيدس بنز المغطى والمكيف.