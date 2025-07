ما قصة السترات الفضية للاعبي مانشستر يونايتد؟

ارتدى لاعبو مانشستر يونايتد الإنجليزي سترات فضية خلال جلسة تدريبية مفتوحة في ملعب سولجر فيلد بشيكاغو، حيث يُجري الفريق معسكره التحضيري استعدادا للموسم الجديد.

واختبر نجوم يونايتد السترات الفضية اللامعة المصممة لمساعدة أجسامهم على استعادة توازنها الحراري وتنظيم درجة حرارتها في الحر الشديد.

وتعاون قسم الأداء في النادي مع شركة أديداس للمعدات الرياضية لتجربة إستراتيجية التبريد التي من المتوقع استخدامها على نطاق واسع في كأس العالم في الولايات المتحدة الصيف المقبل.

وأخبر إد لينج رئيس الأداء البدني في مانشستر يونايتد اللاعبين بأنهم سيرتدون السترات الفضية بعد الإحماء وفي استراحة ما بين المباريات الثلاث بالجولة.

