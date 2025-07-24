وفاة أسطورة المصارعة هوغان بعد إصابته بأزمة قلبية

توفي أيقونة المصارعة العالمية الترفيهية "دبليو دبليو إي" (WWE)، ونجم التلفزيون هالك هوغان -اليوم الخميس- عن عمر يناهز 71 عاما.

أفادت مجلة "يو إس ويكلي" بأن هوغان أحد أشهر المصارعين المحترفين أصيب بسكتة قلبية، وأن عائلته طلبت مسعفين إلى منزله في مدينة كليرووتر بولاية فلوريدا.

ويأتي هذا الخبر المحزن لجماهير المصارع الراحل بعد أسابيع قليلة من اضطرار زوجته، سكاي، إلى نفي شائعات دخوله في غيبوبة بعد تزايد المخاوف على صحته.

وكتبت شركة "دبليو دبليو إي" على منصة إكس: "كان هوغان أحد أشهر الشخصيات، وساهم في وصول (دبليو دبليو إي) إلى الشهرة العالمية في ثمانينيات القرن الماضي. تتقدم الشركة بخالص تعازيها لعائلة هوغان وأصدقائه ومعجبيه".