وفاة أسطورة المصارعة هوجان بعد إصابته بأزمة قلبية

توفي أيقونة المصارعة العالمية الترفيهية (WWE)، ونجم التلفزيون هالك هوجان -اليوم الخميس- عن عمر يناهز 71 عاما.

أفادت مجلة يو.إس ويكلي أن أحد أشهر المصارعين المحترفين أصيب بسكتة قلبية، حيث قامت عائلته بطلب مسعفين إلى منزل عوجان في كليرووتر بولاية فلوريدا.

ويأتي هذا الخبر المحزن بعد أسابيع قليلة من اضطرار زوجته، سكاي، إلى نفي شائعات دخوله في غيبوبة بعد تزايد المخاوف على صحة المصارع.

وكتبت شركة WWE على منصة إكس: "كان هوجان أحد أشهر الشخصيات، وساهم في وصول WWE إلى الشهرة العالمية في ثمانينيات القرن الماضي. تتقدم الشركة بخالص تعازيها لعائلة هوجان وأصدقائه ومعجبيه".