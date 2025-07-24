موعد مباراة الحسين إربد ضد الوحدات في إياب نهائي السوبر الأردني والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة الأردنية صوب ملعب الحسن في مدينة إربد الذي يحتضن مواجهة الإياب الحاسمة على لقب النسخة الـ42 من الكأس السوبر بين الحسين إربد وضيفه الوحدات.

وحافظ الفريقان على حظوظهما المتساوية للتتويج بأول ألقاب الموسم الكروي الجديد، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1 الاثنين الماضي على ملعب مدينة الملك عبد الله الثاني في عمان.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 شاهد.. القادسية السعودي يتعاقد مع هداف الكالتشيو list 2 of 2 أكثر 15 لاعبا تسجيلا للأهداف من ركلات حرة في التاريخ end of list

موعد مباراة الحسين إربد ضد الوحدات في إياب كأس السوبر الأردني

تُقام المواجهة غدا الجمعة 25 يوليو/تموز الجاري على ملعب الحسن في مدينة إربد، وتنطلق الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وعمان.

قنوات البث الحي والمباشر الناقلة لمباراة الحسين إربد ضد الوحدات

قناة الأردن الرياضية.

قناة الاتحاد الأردني لكرة القدم على يوتيوب "Jordan FA".

ويمكن متابعة التغطية المباشرة لحظة بلحظة للمباراة والأهداف على موقع الجزيرة نت.

ويُنتظر أن تحظى المباراة بمتابعة جماهيرية كبيرة، في ظل الحضور القوي لجماهير الفريقين، واحتدام المنافسة بينهما على مختلف الأصعدة المحلية.

ويسعى الحسين للتتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، إذ توّج به أول مرة في عام 2003 وفي الموسم الماضي على حساب الوحدات بالذات، بفوزه ذهابا 3-1 وتعادله إيابا من دون أهداف.

في المقابل، يتطلع الوحدات لإحراز اللقب للمرة 16 في تاريخه، علما أن آخر ألقابه في المسابقة كان في الموسم قبل الماضي على حساب غريمه التقليدي الفيصلي صاحب الرقم القياسي بـ17 لقبا.

وإذا انتهت المباراة بالتعادل، يلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة لحسم النتيجة.

يُذكر أن الحسين حسم لقب الدوري في الأمتار الأخيرة على حساب الوحدات، مستفيدا من تعادل الوحدات أمام الرمثا وفوزه على شباب الأردن في الأسبوع الأخير، بينما اختتم الوحدات الموسم الماضي بتحقيق الكأس المحلية على حساب الحسين بالذات 3-1 بعد الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

تشكيلة الحسين إربد المتوقعة

عبد الله الفاخوري، مصطفى كزعر، عرفات الحاج، مصطفى معوض، فراس شلباية، صالح راتب، محمود شوكت، أحمد ثائر، عامر جاموس، مامادو نياس، محمد أبو رزق.

إعلان

تشكيلة الوحدات المتوقعة

يزيد أبو ليلي، سليم عبيد، علي حجبي، سعد الروسان، أدهم القريشي، رجائي عايد، وسيم ريالات، عودة الفاخوري، يوسف أبو جلبوش، عارف الحاج، رزق بني هاني.