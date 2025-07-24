لماذا يعتزم ريال مدريد منح الرقم 10 لمبابي دون أن يطلبه؟

تخطط إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز لمنح النجم الفرنسي كيليان مبابي القميص الأسطوري الذي يحمل الرقم 10.

وذكر راديو "ماركا" أن هذه الخطوة تأتي بعد أن أصبح هذا الرقم شاغرا برحيل النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش إلى ميلان الإيطالي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بصفقة انتقال حر، بعد نهاية عقد الأخير مع النادي الأبيض.

10 — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 23, 2025

ويرتدي مبابي القميص رقم 10 مع منتخب بلاده فرنسا، كما سبق له ارتداؤه أثناء وجوده مع فريقه الأسبق موناكو، غير أنه ظهر لسنوات بالرقم 7 في تجربته الاحترافية مع باريس سان جيرمان.

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من جانبها، أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مبابي لم يطلب من الأساس ارتداء القميص رقم 10 في ريال مدريد بالموسم المقبل.

وأشارت إلى أن إدارة النادي فكّرت مسبقا في منحه الرقم الشهير عند انضمامه إلى النادي الملكي في الصيف الماضي، وقد بادرت الآن إلى هذه الخطوة بعد رحيل مودريتش.

وترى أن هذا القرار سيسعد اللاعب والإدارة في نفس الوقت، خاصة من جانب النادي "فبعد أن باع مئات الآلاف من القمصان التي تحمل اسم مبابي بالرقم 9، فإنه يتوقع الآن تحقيق أرقام قياسية جديدة في المبيعات مع الرقم 10".

ويقضي مبابي حاليا عطلته الصيفية منذ إقصاء ريال مدريد من نصف نهائي كأس العالم للأندية على يد فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي يوم 9 يوليو/تموز الجاري، بعد هزيمة مدوّية 0-4.

ومن المقرر أن يعود إلى ريال مدريد مع عودة تدريبات الفريق استعدادا للموسم المقبل 2025-2026 يوم 4 أغسطس/آب المقبل.

يُذكر أن مبابي خاض في موسمه الأول مع النادي الملكي 59 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 44 هدفا وقدّم لزملائه 5 تمريرات حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت"، ونال لقب هداف الدوري الإسباني برصيد 31 هدفا.

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وتُوج مبابي بلقبين مع ريال مدريد هما كأس السوبر الأوروبي بعد الفوز على أتلانتا الإيطالي 2-0، وكأس القارات للأندية "الإنتركونتننتال" بالفوز 3-0 على باتشوكا المكسيكي.

ولكن مبابي فشل في قيادة الفريق إلى التتويج بالألقاب الكبرى وهي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية بنسختها الموسّعة الأولى.