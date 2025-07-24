زوجة كونيا لاعب مانشستر يونايتد تعجل موعد ولادتها لسبب رياضي

قرّرت زوجة البرازيلي ماتيوس كونيا الوافد الجديد لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تقديم موعد ولادة طفلهما الثاني لسبب رياضي.

ورُزق كونيا (26 عاما) وزوجته قبل يومين بطفلة سموها ليز، بعد أن أنجبا سابقا شقيقها ليفي البالغ من العمر 5 سنوات.

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وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن زوجة كونيا -وهي محامية برازيلية تُدعى غابرييلا- قررت تقديم موعد ولادتها كي يتمكن زوجها من مرافقة مانشستر يونايتد في جولة ما قبل بداية الموسم الجديد 2025-2026.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن غابرييلا أنجبت طفلتها بعد أن خضعت لعملية ولادة قيصرية، إذ طلبت من الأطباء تقديم موعد ولادتها.

وعليه، تمّكن كونيا من التواجد إلى جانب زوجته عند دخولها إلى المستشفى يوم الاثنين الماضي وحضر الولادة قبل أن يلتحق بزملائه في مانشستر يونايتد للسفر إلى الولايات المتحدة.

وأبرزت الصحيفة تصريحات لأحد المقرّبين من العائلة قال فيها "كانت غابرييلا تدرك مدى أهمية التحاق ماتيوس بجولة ما قبل الموسم حتى يتعرّف على زملائه الجدد".

وأضاف "لقد ناقش الزوجان الأمر ثم وافق الأطباء على تحديد موعد للعملية القيصرية الاختيارية يوم الاثنين الماضي حتى يكون ماتيوس إلى جانبها".

وتابع "الآن انضم كونيا إلى زملائه وهو يعلم أن الأصدقاء والعائلة سيتولّون رعاية غابرييلا والمولودة الجديدة حتى عودته".

ونشر كونيا صورا عبر حسابه في "إنستغرام" بعد الولادة، ظهر فيها إلى جانب زوجته وهو يرتدي ملابس المستشفى.

وعلّق على الصور بالقول "مرحبا أيها العالم، أنا ليز. ونحن الآن 4 أفراد"، مضيفا "أنا سعيد جدا بوجودك، الحمد لله على كل شيء".

وانضم كونيا إلى مانشستر يونايتد أوائل شهر يوليو/تموز الجاري قادما من وولفرهامبتون في صفقة بلغت 75 مليون يورو.

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وخاض كونيا أول مباراة له مع "الشياطين الحمر" أمام ليدز يونايتد في مباراة ودية أُقيمت في ستوكهولم يوم السبت الماضي، قبل أن يصل مع الفريق إلى مدينة شيكاغو الأميركية مساء الثلاثاء، أي بعد يوم تقريبا من ولادة زوجته.

ومن المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد 3 مباريات ودية في أميركا وذلك ضد وست هام يونايتد وبورنموث وإيفرتون، قبل العودة لمواجهة فيورنتينا في ملعب أولد ترافورد يوم 9 أغسطس/آب القادم.

ويقص مانشستر يونايتد شريط مبارياته في الموسم الجديد من البريميرليغ يوم 17 أغسطس/آب 2026 بمواجهة قمة مبكرة ضد أرسنال على ملعب أولد ترافورد.