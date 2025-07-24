فينيسيوس نجم ريال مدريد ينشئ منتزها ضخما للاحتفال بعيد ميلاده

أنشأ البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد منتزها ترفيهيا مؤقتا في بلاده من أجل الاحتفال بعيد ميلاده الـ25.

وأقام فينيسيوس هذا المنتزه في موقع مناسبات يُدعى "لاغيدو" في حي فارجم بيكينا بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مسقط رأسه.

وأطلق فينيسيوس على المنتزه اسم "عالم بايلا فيني"، وقد استمر الاحتفال بعيد ميلاده على مدار ليلتين، وشمل حفلات موسيقية خاصة وألعابا ترفيهية وفق صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وكان الحفل خاصا بعائلة اللاعب وأصدقائه ممن تلقوا دعوة منه، وفيه دخل الضيوف من بوابة تحمل لافتة مضيئة باسم المنتزه في تجربة تضاهي الإنتاجات السينمائية الكبرى حسب الصحيفة ذاتها.

وكان في الحفل الفرنسي إدوارد كامافينغا زميله في ريال مدريد والبرازيلي رينير جيسوس المُعار من النادي الملكي إلى غرناطة، بالإضافة إلى مغني الراب الأميركي الشهير ترافيس سكوت.

¡VINI-PALOOZA! 🤩🎂 🇧🇷 Vinicius Jr. hizo un festival en Río de Janeiro para festejar su cumpleaños 25. 🤯 El 'Vini World 2025' duró dos días y tuvo un show de Travis Scott. pic.twitter.com/PxIhSeLysz — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 23, 2025

كما خُصص مسرح للحفل مزيّن برأس ضخمة لتمثال فينيسيوس تم تصميمه بمزيج بصري وموسيقي مستوحى من عالم ترافيس، بالإضافة إلى أكواب بشعار "عالم فيني" وأضواء على هيئة ظل اللاعب وقمصان بشعار "بايلا فيني جونيور (ارقص يا فيني)".

واحتوى الحفل على ألعاب ترفيهية مثل الأرجوحة العملاقة ولعبة الوعاء الدوّار الكلاسيكي التي أطلق عليها اسم "سامبا"، بالإضافة إلى لعبة الحشرة النطاطة ذات الأذرع الدوّارة التي ترتفع وتنخفض.

ويقضي فينيسيوس حاليا إجازته الصيفية في البرازيل بعد انتهاء منافسات كأس العالم للأندية التي خرج منها فريقه ريال مدريد من الدور نصف النهائي، حيث يوجد هناك مع أصدقائه المقرّبين مثل كامافينغا وإدير ميليتاو ورينير وغيرهم.

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تمثال شمعي لفينيسيوس

وقبل يومين أزاح فينيسيوس الستار عن تمثال شمعي بالحجم الطبيعي في سامبودرومو بريو دي جانيرو، وسيتم نقله لاحقا إلى متحف مدام توسو في مدينة نيويورك الأميركية.

ومن المقرّر أن يعود فنيسيوس إلى مدريد في الأيام الأولى من الشهر المقبل، من أجل الالتزام بتدريبات الفريق التي ستبدأ في الرابع من أغسطس/آب القادم استعدادا لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد 2025-2026 والمنتظر أن يكون مليئا بالتحديات.

ويأمل أنصار ريال مدريد في أن يستعيد فينيسيوس جونيور مستواه المعهود بالموسم المقبل على أمل المنافسة بقوة على جميع الألقاب الكبرى التي فشل النادي الملكي في الفوز بها بالموسم الماضي 2024-2025.

واكتفى ريال مدريد بمركز الوصافة خلف غريمه برشلونة في بطولتي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، في حين ودّع بطولته المفضلة دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي بالخسارة من أرسنال الإنجليزي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 1-5.