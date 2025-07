شاهد.. مشادة بين نيمار ومشجع بعد خسارة سانتوس في الدوري البرازيلي

دخل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب سانتوس في مشادات كلامية مع جماهير الفريق خلال المباراة الأخيرة في الدوري المحلي.

وتلقى سانتوس هزيمة جديدة في الدوري البرازيلي في المباراة التي جرت على أرضه -ملعب فيلا بيلميرو- وبين جماهيره، بنتيجة 1-2 أمام إنترناسيونال ضمن الجولة الـ16 من المسابقة.

وبعد نهاية المباراة، توجّه نيمار (33 عاما) إلى المدرجات القريبة من أرضية الملعب ودخل في نقاش حاد مع أحد المشجعين، حيث تبادلا الكلمات بانفعال شديد وفق ما ظهر في مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يتوقف الجدال بين اللاعب والمشجع إلا بعد تدخّل جواو باولو حارس مرمى سانتوس الذي أبعد زميله نيمار عن المدرجات.

اللافت أن نيمار شوهد في الدقائق الأخيرة من المباراة وفريقه متأخر بالنتيجة، وهو يتحدث بانفعال شديد مع الجماهير في المكان نفسه.

⚠️ Neymar bateu boca com alguns torcedores durante a derrota por 2 a 1 do Santos para o Internacional. Aos 39 minutos do segundo tempo, o camisa 10 se aproximou da lateral do campo e respondeu críticas dos torcedores que o ofendiam. #santos #internacional #futebol #brasileirão… pic.twitter.com/4ZZwn49wY8

