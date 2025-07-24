شاهد.. مشادة بين نيمار ومشجع بعد خسارة سانتوس في الدوري البرازيلي

دخل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب سانتوس في مشادات كلامية مع جماهير الفريق خلال المباراة الأخيرة في الدوري المحلي.

وتلقى سانتوس هزيمة جديدة في الدوري البرازيلي في المباراة التي جرت على أرضه -ملعب فيلا بيلميرو- وبين جماهيره، بنتيجة 1-2 أمام إنترناسيونال ضمن الجولة الـ16 من المسابقة.

وبعد نهاية المباراة، توجّه نيمار (33 عاما) إلى المدرجات القريبة من أرضية الملعب ودخل في نقاش حاد مع أحد المشجعين، حيث تبادلا الكلمات بانفعال شديد وفق ما ظهر في مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

Neymar discute com torcedor após o apito final na Vila Belmiro. Confira: pic.twitter.com/4kRJ21Bv4c — Papo de Boleiros 🇧🇷 (@_papoboleiros) July 24, 2025

ولم يتوقف الجدال بين اللاعب والمشجع إلا بعد تدخّل جواو باولو حارس مرمى سانتوس الذي أبعد زميله نيمار عن المدرجات.

اللافت أن نيمار شوهد في الدقائق الأخيرة من المباراة وفريقه متأخر بالنتيجة، وهو يتحدث بانفعال شديد مع الجماهير في المكان نفسه.

⚠️ Neymar bateu boca com alguns torcedores durante a derrota por 2 a 1 do Santos para o Internacional. Aos 39 minutos do segundo tempo, o camisa 10 se aproximou da lateral do campo e respondeu críticas dos torcedores que o ofendiam. #santos #internacional #futebol #brasileirão… pic.twitter.com/4ZZwn49wY8 — ge (@geglobo) July 24, 2025

وشهدت المباراة -تحديدا في أثناء الوقت بدل الضائع- حالة تحكيمية مثيرة للجدل بعد أن سدّد نيمار كرة بقدمه اليسرى، وحاول سيرخيو روشيت حارس إنترناسيونال إبعادها لترتطم في القائم ثم تدحرجت الكرة على خط المرمى.

وتدحرُج الكرة على الخط أتاح الفرصة لحارس إنترناسيونال للعودة إليها والتقاطها قبل تجاوزها الخط بكامل محيطها، وفق ما ذكرت شبكة "غلوبو" البرازيلية.

🚨 NEYMAR PENSAIT AVOIR MIS UN GOLAÇO MAIS LE BALLON N'AVAIT PAS FRANCHI LA LIGNE !!! 🇧🇷⚽️🤯 Le Ney était même en train de célébrer mais l'arbitre n'a pas accordé le but ! ( 🎥 @Cartolouco )pic.twitter.com/pxZMR8f6JR — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 24, 2025

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في هذه الأثناء، كان نيمار يعتقد أن الكرة تجاوزت خط المرمى وبدأ بالاحتفال بجنون، حيث اتجه إلى زاوية الملعب وركل الراية الركنية وكسرها قبل أن يتفاجأ بعدم احتساب الهدف الذي كان كفيلا بمنح فريقه نقطة التعادل على الأقل.

وعلّقت الشبكة ذاتها على اللقطة بالقول "احتفل نيمار بهدف لم يُعتمد".

بهذه الخسارة الجديدة تجمّد رصيد سانتوس عند 14 نقطة أبقته في المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري البرازيلي، ليصبح الفريق العريق في منطقة الهبوط.

وعلى الجهة الأخرى، رفع إنترناسيونال رصيده إلى 20 نقطة صعدت به إلى المركز العاشر.

ويحل سانتوس الأحد المقبل ضيفا على سبورت ريسيفي الذي يقبع في قاع الجدول برصيد 4 نقاط، ضمن الجولة الـ17 من الدوري البرازيلي.