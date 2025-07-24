ريال مدريد يغري السيتي بعرض ضخم للتعاقد مع رودري

يستعد ريال مدريد لتقديم عرض مالي ضخم من أجل التعاقد مع الإسباني رودريغو هيرنانديز الشهير بـ"رودري" نجم خط وسط مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن ريال مدريد لا يمانع في دفع نحو 100 مليون جنيه إسترليني (نحو 116 مليون يورو) من أجل استقطاب رودري إلى ملعب سانتياغو برنابيو.

وأضافت أن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد جعل من رودري أولويته القصوى، خاصة بعد الهزيمة المحرجة التي تلقاها الفريق الملكي 0-4 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي اختتمت مؤخرا في الولايات المتحدة.

وشعر ألونسو بصدمة كبيرة من وسط ميدانه في تلك المباراة، حيث عجز لاعبوه عن مجاراة حيوية فيتينيا وجواو نيفيس وفابيان رويز، مما دفع مدرب ريال مدريد إلى المطالبة بتدعيم خط الوسط بقوة، ويرى أن رودري هو الحل المثالي.

وقد يصطدم ريال مدريد بتمسك بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي ببقاء رودري (29 عاما) الذي يعد من أهم ركائز الفريق في السنوات الأخيرة، والذي أثّر غيابه الطويل في الموسم الماضي بداعي الإصابة على فقدان "السيتزنز" لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولأجل ذلك، يعتقد ريال مدريد أن غوارديولا وإدارة السيتي قد يوافقان على رحيله عند دفع مقابل مالي مغرٍ، على حد قول الصحيفة ذاتها.

وتعرّض رودري في سبتمبر/أيلول الماضي لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف الهلالي غاب على إثرها عن الملاعب حتى نهاية موسم 2024-2025.

وفي مونديال الأندية شارك أساسيا في مباراة واحدة وظهر بديلا في 3 مباريات، قبل أن يودع هو وفريقه البطولة بالخسارة 3-4 أمام الهلال السعودي في ثمن النهائي.

وفي الوقت نفسه، أشارت "ذا صن" إلى أن الغموض الذي يحيط بحالة رودري البدنية هو أحد العوامل التي قد تدفع ريال مدريد إلى التريث قبل الدخول في مفاوضات جادة، كما أن عقد اللاعب الحالي مع السيتي ينتهي بعد عامين (2027).

وسيعمل ريال مدريد على مراقبة الحالة البدنية للاعب خلال الأشهر المقبلة، حيث من المتوقع أن ينخفض سعره مع اقتراب عقده أكثر من النهاية.

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لكن ألونسو يضغط على الرئيس فلورنتينو بيريز من أجل تقديم عرض رسمي لضم اللاعب الآن، لإيمانه بأن مانشستر سيتي سيحاول ربط رودري بعقد طويل الأمد إذا استعاد اللاعب لياقته البدنية ومستواه المعهود.

ويعتقد ريال مدريد أن رودري الذي سبق له اللعب لأتلتيكو مدريد سيكون منفتحا للغاية على فكرة العودة إلى إسبانيا.

وكان غوارديولا المعروف بإعجابه الشديد برودري قد صرّح بعد مشاركة اللاعب ضد يوفنتوس في مونديال الأندية "الجميع يعرف مدى أهميته، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم وعندما يغيب لاعبون مثله عن الفريق يشعر الجميع بغيابهم".

وأتمت الصحيفة "لا يُعرف بعد إن كان بإمكان السيتي إيجاد بديل حقيقي لرودري، ويبدو أن غوارديولا غير مستعد للتخلي عنه، لكن ريال مدريد سيحاول ضمه حتى الأيام الأخيرة من الميركاتو".

وشارك رودري في الموسم الماضي 2024-2025 مع السيتي في 8 مباريات فقط بجميع البطولات (3 الدوري الإنجليزي، 1 دوري أبطال أوروبا، 4 كأس العالم للأندية) سجل خلالها هدفا وحيدا.