تير شتيغن يخضع لعملية جراحية في الظهر ويغيب لأشهر

سيخضع حارس مرمى برشلونة الإسباني مارك أندريه تير شتيغن لعملية جراحية في الظهر بسبب مشكلة طويلة الأمد، وسيغيب عن الملاعب 3 أشهر، بحسب ما أعلنه الدولي الألماني الخميس.

تعاقد بطل إسبانيا مع حارس مرمى إسبانيول خوان غارسيا هذا الصيف، الذي من المتوقع أن يصبح الخيار الأول للفريق، مع وجود فويتشيك تشيزني بديلا.

وقال تير شتيغن عبر حسابه على إنستغرام: "اليوم صعب بالنسبة إليّ شخصيًا. أشعر أنني في حالة بدنية ورياضية جيدة جدًا، رغم أنني للأسف، لا أعاني من الألم".

وأضاف "بعد مناقشات مكثفة مع الفريق الطبي لنادي برشلونة وخبراء خارجيين، فإن الطريقة الأسرع والأكثر أمانًا بالنسبة لي للتعافي بشكل كامل تكون عبر جراحة الظهر".

وأوضح "بعد آخر عملية جراحية أجريتها في ظهري، عدت إلى الملاعب بعد 66 يوما.. هذه المرة، يعتقد الأطباء أن 3 أشهر ستكون ضرورية كإجراء احترازي لتجنب أي مخاطر".

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة يأمل في بيع تير شتيغن (33 عاما)، الذي انضم للنادي في 2014، للمساعدة في تسجيل اللاعبين الجديدين غارسيا وماركوس راشفورد.

والصيف الماضي، سمحت إصابة طويلة الأمد للمدافع أندرياس كريستنسن لبرشلونة باستغلال ثغرة في الدوري الإسباني لتسجيل صانع الألعاب داني أولمو بشكل مؤقت بعد توقيعه من آر بي لايبزيغ.

"معنويًا، يؤلمني كثيرًا عدم قدرتي على دعم الفريق خلال هذه الفترة. لحسن الحظ، عملية إعادة التأهيل في المتناول، والطريق للعودة واضح" قال تير شتيغن، مضيفا: "لا تقلقوا، سأعود".