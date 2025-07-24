برشلونة يلغي رحلته إلى اليابان بسبب انتهاكات تعاقدية

ألغى برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم -الأربعاء- مباراته الودية المرتقبة ضد فريق فيسيل كوبه الياباني، مشيرا إلى "انتهاكات تعاقدية خطيرة" من قِبل الجهة المنظمة للجولة، وإلى احتمال إلغاء المباريات المقبلة في كوريا الجنوبية.

وكان من المقرر أن يخوض العملاق الكتالوني مباراته الأولى في كوبه ضد فريق فيسيل الذي دافع عن ألوانه نجم برشلونة السابق المعتزل أندريس إنييستا الأحد.

وأعلن برشلونة، في بيان، أنه "اضطر إلى تعليق مشاركته في المباراة المقررة يوم الأحد المقبل في اليابان بسبب انتهاكات تعاقدية خطيرة من قِبل الجهة المنظمة".

وأضاف "مع ذلك، سينظر النادي في إعادة جدولة جولة الصيف في كوريا الجنوبية، حيث من المقرر خوض مباراتين ضد إف سي سول (31 يوليو/تموز) ودايغو إف سي (4 أغسطس/آب)، في حال استيفاء شروط معينة من قِبل الجهة المنظمة".

وتابع "وإذا استوفيت هذه الشروط، سيسافر النادي إلى كوريا الجنوبية خلال الأيام المقبلة. يأسف برشلونة لهذه الحادثة وتأثيرها على جماهيره الغفيرة في اليابان".

وكان من المقرر أن يلعب برشلونة مع كومو الإيطالي على ملعبه المُجدد "كامب نو" في 10 أغسطس/آب بمناسبة إعادة افتتاحه، ولكن بعد فشله في الحصول على التصاريح اللازمة، اضطر لنقل المباراة إلى ملعب يوهان كرويف المجاور لملعب تدريبه.