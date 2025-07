الاتحاد السعودي يريد التعاقد مع الجزائري بن ناصر

بدأ نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم مفاوضاته مع ميلان الإيطالي للحصول على خدمات الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أجرى مسؤولو الاتحاد اتصالات أولية بنظرائهم في ميلانو لبحث إمكانية انتقال بن ناصر، الذي يُعدّ أولوية قصوى لتعزيز خط وسط "النمور".

وكتب رومانو في حسابه على منصة إكس "يُفهم أن الاتحاد بدأ محادثات مع ميلان لضم إسماعيل بن ناصر كخيار في خط الوسط، وويندل لاعب زينيت سانت بطرسبرغ، خيار آخر في القائمة المختصرة، مع حرص الاتحاد على ضم لاعب وسط جديد هذا الصيف".

🚨🟡⚫️ Understand Al Ittihad have opened talks with AC Milan for Ismael Bennacer as midfield option.

Wendel from Zenit St Petersburg, another option in the shortlist with Al Ittihad keen on adding new midfielder this summer. pic.twitter.com/OTFdc0GNSP

