إسبانيا تنهي عقدة ألمانيا وتتأهل إلى نهائي يورو السيدات

واصل منتخب إسبانيا حلمه نحو التتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم للسيدات للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه التاريخي 1-صفر على منتخب ألمانيا، في وقت متأخر من أمس الأربعاء، بالدور قبل النهائي للمسابقة القارية، المقامة حاليا في سويسرا.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف، ليحتكم المنتخبان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، تقمصت فيه أيتانا بونماتي الفائزة بجائزة الكرة الذهبية دور البطولة في المباراة، عقب تسجيلها هدف المنتخب الإسباني الوحيد في الدقيقة 113.

بهذا الفوز، أنهى منتخب إسبانيا عقدته أمام نظيره الألماني، بعدما حقق فوزه الأول عليه، حيث فشل في تحقيق أي انتصار خلال المباريات الـ8 السابقة التي أقيمت بينهما، علما أن منتخب الماكينات حقق 5 انتصارات، بينما فرض التعادل نفسه على ثلاثة لقاءات بينهما خلال تلك السلسلة.

وضرب منتخب إسبانيا، الذي تأهل لنهائي أمم أوروبا للسيدات للمرة الأولى في تاريخه، موعدا ناريا مع منتخب إنجلترا في المباراة النهائية، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في مدينة بازل، عقب فوز المنتخب الإنجليزي على نظيره الإيطالي في لقاء المربع الذهبي الآخر.