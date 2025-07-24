أغلى 10 صفقات في تاريخ ليفربول

ينشط ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الماضي 2024-2025، بشكل لافت خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأبرمت إدارة ليفربول خلال نافذة الميركاتو الجارية والمستمرة حتى اليوم الأول من سبتمبر/أيلول القادم العديد من الصفقات، في مقدمتها ضم الألماني فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن صاحب الصفقة الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي.

ومن أجل الحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، دفع ليفربول نحو 125 مليون يورو، ويستمر عقده 5 سنوات أي حتى صيف 2030.

ورغم هذا المبلغ الكبير فإن إدارة ليفربول واصلت إنفاقها بيد مفتوحة لتعزيز صفوف الفريق الساعي خلال الموسم الجديد 2025-2026 للحفاظ على لقبه كبطل للبريميرليغ بالإضافة إلى المنافسة على الألقاب الأخرى المحلية والأوروبية.

وإلى جانب فيرتز، تعاقد ليفربول مع لاعبين آخرين هما هوغو إيكيتيكي وميلوش كيركيز، واللافت أن هذه الصفقات الثلاث تُعد من بين أغلى 10 انتقالات في تاريخ "الريدز".

وفي ما يأتي أغلى 10 صفقات في تاريخ نادي ليفربول وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير

الألماني فلوريان فيرتز: تعاقد معه ليفربول من باير ليفركوزن صيف عام 2025 مقابل 125 مليون يورو. الفرنسي هوغو إيكيتيكي: تعاقد معه ليفربول من أينتراخت فرانكفورت صيف عام 2025 مقابل 95 مليون يورو. الأوروغواياني داروين نونيز: تعاقد معه ليفربول من بنفيكا صيف عام 2022 مقابل 85 مليون يورو. الهولندي فيرجل فان دايك: تعاقد معه ليفربول من ساوثهامبتون صيف عام 2017 مقابل 84.7 مليون يورو. البرازيلي أليسون بيكر: تعاقد معه ليفربول من روما صيف عام 2018 مقابل 72.5 مليون يورو. المجري دومينيك سوبوسلاي: تعاقد معه ليفربول من لايبزيغ صيف عام 2023 مقابل 70 مليون يورو. الغيني نابي كيتا: تعاقد معه ليفربول من لايبزيغ صيف عام 2018 مقابل 60 مليون يورو. الكولومبي لويس دياز: تعاقد معه ليفربول من بورتو صيف عام 2021 مقابل 54 مليون يورو. المجري ميلوش كيركيز: تعاقد معه ليفربول من بورنموث صيف عام 2025 مقابل 46.9 مليون يورو. البلجيكي كريستيان بينتيكي: تعاقد معه ليفربول من أستون فيلا صيف عام 2015 مقابل 46.5 مليون يورو.