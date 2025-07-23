ميسي يواجه الإيقاف في الدوري الأميركي

يواجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي خطر الإيقاف عن المباراة المقبلة لفريقه في الدوري الأميركي للمحترفين.

ولم يشارك ميسي في أي من جلستي التدريب الخاصة بفريق كل النجوم التابع للدوري الأميركي الاثنين والثلاثاء الماضيين، وتدور الشكوك حول مشاركته في المباراة الاستعراضية ضد نجوم الدوري المكسيكي والمقررة فجر الخميس بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

وتنص لوائح الدوري الأميركي على أن أي لاعب يتغيّب عن هذه المباراة من دون عذر مقبول أو سبب طبي فإنه يتعرض لعقوبة الإيقاف لمباراة واحدة.

وسبق أن عوقب النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عام 2018 بالإيقاف لمباراة واحدة، حين كان لاعبا في صفوف لوس أنجلوس غالاكسي لتغيبّه عن المباراة المذكورة في ذلك الوقت، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وطرحت وسائل إعلام مختلفة علامات استفهام حول إمكانية مشاركة ميسي في مباراة النجوم من عدمها، والمقرر إقامتها على ملعب "كيو تو في أوستن" بولاية تكساس الأميركية.

ويُعتبر ميسي الاسم الأبرز في تشكيل فريق نجوم الدوري الأميركي ويأمل الإسباني نيكو إستيفيز المكلّف بقيادة الفريق في هذه المباراة بوجود أفضل لاعب في العالم 8 مرات فيها.

وقال إستيفيز وهو مدرب فريق أوستن أيضا "فيما يخص مشاركة ميسي، هذا سؤال يُوجّه إلى مسؤولي الدوري الأميركي أو إلى ناديه. مسؤوليتي فقط تدريب وقيادة اللاعبين المتاحين لي".

وأضاف "آمل أن يكون موجودا، فحضور أفضل لاعب في التاريخ هنا هو أمر مهم جدا للجميع. آمل أن يوجد. أنا دائما متفائل في كل الأمور، آمل أن يكون معنا".

كما غاب عن تدريبات فريق نجوم الدوري الأميركي جوردي ألبا زميل ميسي في إنتر ميامي، الذي لم يظهر في مسابقة المهارات التي كانت مقررة أمس الثلاثاء.

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يُذكر أنه في حال فرض عقوبة الإيقاف على ميسي وألبا لمباراة واحدة، فإن اللاعبين سيغيبان عن قمة الجولة المقبلة للدوري الأميركي التي تجمع بين إنتر ميامي وسيسيناتي فجر الأحد المقبل بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

ويأمل إنتر ميامي خامس ترتيب القسم الشرقي (41 نقطة) في عدم إيقاف ميسي من أجل مساعدة الفريق على تحقيق الفوز وتقليص فارق النقاط مع سينسيناتي المتصدر (48 نقطة)، علما بأن ميامي يملك 3 مباريات مؤجلة.

شكوك بشأن خاميس رودريغيز

وعلى الجانب الآخر تُحيط الشكوك نفسها بمصير مشاركة الكولومبي خاميس رودريغيز لاعب ليون مع فريق نجوم الدوري المكسيكي، إذ لم يظهر اللاعب في مسابقة المهارات التي كان مقررا أن يشارك فيها.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن خاميس لن يلعب في مباراة النجوم لكنها لم تتمكن من تأكيد مشاركة ميسي من عدمها.

وكانت هناك شكوك أخرى حول مشاركة المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس لاعب مونتيري، إلا أن ميكيل أريولا رئيس الدوري المكسيكي أعلن رسميا وجوده فيها كقائد للفريق أيضا.