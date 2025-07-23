ليفربول يوقّع مع الفرنسي إيكيتيكي مقابل 92 مليون دولار

أعلن ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، إتمام صفقة التعاقد مع المهاجم الفرنسي أوغو إيكيتيكي من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وقال النادي في بيان "اجتاز اللاعب البالغ من العمر 23 عاما الفحص الطبي بنجاح، ووافق على الشروط الشخصية، مما يسمح له بالسفر إلى هونغ كونغ للانضمام إلى زملائه الجدد في جولتهم التحضيرية للموسم الجديد بآسيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

وأفادت وسائل إعلام عدة بأن قيمة صفقة انتقال لاعب منتخب فرنسا تحت 21 عاما إلى أنفيلد تبلغ (92 مليون دولار).

وحوّل بطل الدوري الإنجليزي الممتاز تركيزه إلى إيكيتيكي بعد رفض نيوكاسل بيع مهاجمه الدولي السويدي ألكسندر أيزاك، الذي تقدر قيمته بحوالي 203.7 ملايين دولار من قبل فريقه.

وكان نيوكاسل ومانشستر يونايتد مهتمين أيضا بإيكيتيكي، لكن ليفربول تفوّق عليهما في سباق ضم أحد أبرز النجوم الشباب في أوروبا.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن ليفربول وافق على دفع 13.5 مليون دولار كإضافات للتعاقد مع إيكيتيكي الذي قد يصل سعره الإجمالي إلى 107.2 ملايين دولار.

وسجل إيكيتيكي 22 هدفا في 48 مباراة بجميع المسابقات مع فرانكفورت الموسم الماضي، بعد انضمامه إلى النادي الألماني قادما من باريس سان جيرمان.

ويمتلك ليفربول ثغرة في خط هجومه بعد وفاة مهاجمه الدولي البرتغالي ديوغو جوتا مؤخرا في حادث سيارة بإسبانيا.

ويُعتقد أيضا أن ليفربول على استعداد لبيع مهاجمه الدولي الأوروغوياني داروين نونيز، بينما كان مهاجمه الآخر الدولي الكولومبي لويس دياس هدفا لعرض مرفوض من بايرن ميونيخ الألماني.

وأنفق ليفربول حتى الآن 116 مليون جنيه إسترليني لضم صانع الألعاب الألماني فلوريان فيرتس من باير ليفركوزن، بالإضافة إلى التعاقد مع المدافعين الهولندي ييريمي فريمبونغ من ليفركوزن أيضا والمجري ميلوش كيركيز من بورنموث.

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كما انضم حارس المرمى الدولي الجورجي جورجي مامارداشفيلي إلى فريق المدرب الهولندي أرنه سلوت منذ نهاية الموسم الماضي بعد الموافقة على انتقاله من فالنسيا الإسباني في عام 2024.