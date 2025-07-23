كوكوريا يكشف تفاصيل توتره أثناء تتويج تشلسي بمونديال الأندية بسبب تصرفات ترامب المفاجئة

كشف مارك كوكوريا لاعب تشلسي الإنجليزي لكرة القدم أنه كان متوترا للغاية خلال مراسم تتويج فريقه ببطولة كأس العالم للأندية بسبب السلوك غير المتوقع للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي محادثة مسجلة مع الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، روى كوكوريا أن اللاعبين تلقوا تعليمات بعدم رفع الكأس حتى يغادر ترامب -الذي كان من المقرر أن يقدمها- منصة التتويج.

ولكن، ظل الرئيس الأميركي على المنصة وسط اللاعبين لوقت أطول من المتوقع، وشجع اللاعبين على المضي قدما ورفع الكأس مخالفة للتعليمات السابقة.

وقال كوكوريا -الذي أصبح معروفا على نطاق واسع في ألمانيا بسبب واقعة لمسة اليد المثيرة للجدل في مباراة دور الثمانية ببطولة أمم أوروبا (يورو 2024) التي جمعتهما- إن الفريق تردد ولم يكن متأكدا من كيفية التصرف. وأقر بأنه شعر بالقلق، مازحا بأن مثل هذه المواقف قد تدفع الشخص للتفكير في احتمال أن يستهدف من قناص.

وقدم ترامب الكأس لريس جيمس قائد تشلسي، لكنه خالف البروتوكول المعتاد وظل بين اللاعبين المحتفلين بدلا من الابتعاد عن المنصة. وكان تشلسي فاز في النهائي على باريس سان جيرمان 3-صفر في النسخة الجديدة من بطولة مونديال الأندية.