كروس يعترف: لم أكن مشجعا لريال مدريد في طفولتي

كشف الألماني المعتزل توني كروس عن سر طريف ساعده على الانتقال إلى ريال مدريد خلال مسيرته الاحترافية، مقرّا في الوقت ذاته بأنه لم يكن قبلها من مشجعي النادي الملكي.

وانتقل كروس إلى ريال مدريد في صيف عام 2015 قادما من بايرن ميونخ في صفقة بلغت 25 مليون يورو، ودافع عن قميص "الميرنغي" حتى اعتزاله في صيف العام الماضي.

وقال كروس خلال تكريمه في إحدى الفعاليات بولاية مكلنبورغ-فوربومرن الألمانية "انتشرت لي صورة على مواقع التواصل الاجتماعي وأنا طفل صغير أرتدي فيها قميص لويس فيغو لاعب ريال مدريد، لم أكن أعلم أن تلك الصورة ستساعدني في المستقبل".

Toni Kroos acknowledges that the shirt he was wearing as kid was Luis Figo @LuisFigo Shirt. — @MelchorRuizCope pic.twitter.com/srF2t5DdyT — Real Madrid Info ³⁶ (@RMadridInfo) July 21, 2025

وأضاف "لم أكن من مشجعي ريال مدريد، لكن أنصار الفريق عندما رأوا تلك الصورة قالوا كروس مدريدي، كان لديه قميص الفريق منذ أن كان في السابعة".

وأتم النجم الألماني "لم يكن ذلك صحيحا، لكن الصورة بقميص فيغو ساعدتني".

وعلّقت صحيفة "ماركا" الإسبانية على تصريحات كروس هذه بالقول إن كروس "لم ينس في كلمته خلال تكريمه الإشارة إلى النادي الذي منحه الكثير من السعادة على مدار سنوات عديدة".

وأضافت "رغم أنه لم يكن مشجعا لريال مدريد في طفولته إلا أنه بعد انضمامه للنادي الملكي وحصده عددا هائلا من الألقاب وخوضه لحظات لا تُنسى، أصبح النادي حاضرا دائما في قلبه، ويحرص على تذكّره في كل فرصة يُسأل فيها عنه".

وخلال فترة ارتدائه قميص ريال مدريد والتي استمرت 10 مواسم لعب كروس مع النادي الملكي 465 مباراة بجميع البطولات، وسجل 29 هدفا وقدّم لزملائه 99 تمريرة حاسمة وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت الشهير المتخصص في إحصائيات اللاعبين والأندية.

كما حقق مع ريال مدريد 23 لقبا أبرزها دوري أبطال أوروبا (5)، كأس العالم للأندية (5)، الدوري الإسباني (4)، كأس السوبر الأوروبي (4).

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يُذكر أن كروس اعتزل في صيف عام 2024 بعد موسم رائع (2023-2024) مع ريال مدريد تُوج فيه بلقبي الدوري الإسباني ودوري الأبطال، وبعدها شارك مع منتخب ألمانيا في بطولة كأس أوروبا (يورو 2024) التي ودّعها "المانشافات" من الدور ربع النهائي بالخسارة أمام إسبانيا 1-2 بعد التمديد.