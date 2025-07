كروس يعترف: لم أكن مشجعا لريال مدريد في طفولتي

كشف الألماني المعتزل توني كروس عن سر طريف ساعده على الانتقال إلى ريال مدريد خلال مسيرته الاحترافية، مقرّا في الوقت ذاته بأنه لم يكن قبلها من مشجعي النادي الملكي.

وانتقل كروس إلى ريال مدريد في صيف عام 2015 قادما من بايرن ميونخ في صفقة بلغت 25 مليون يورو، ودافع عن قميص "الميرنغي" حتى اعتزاله في صيف العام الماضي.

وقال كروس خلال تكريمه في إحدى الفعاليات بولاية مكلنبورغ-فوربومرن الألمانية "انتشرت لي صورة على مواقع التواصل الاجتماعي وأنا طفل صغير أرتدي فيها قميص لويس فيغو لاعب ريال مدريد، لم أكن أعلم أن تلك الصورة ستساعدني في المستقبل".

Toni Kroos acknowledges that the shirt he was wearing as kid was Luis Figo @LuisFigo Shirt.

— @MelchorRuizCope pic.twitter.com/srF2t5DdyT

— Real Madrid Info ³⁶ (@RMadridInfo) July 21, 2025