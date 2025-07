قادة ريال مدريد في موسم 2025-2026 بعد رحيل مودريتش

يبدأ ريال مدريد في الموسم القادم حقبة جديدة في تاريخه بقدوم العديد من اللاعبين ورحيل آخرين في مقدمتهم الكرواتي لوكا مودريتش والإسباني لوكاس فاسكيز.

وفتح رحيل الثنائي المذكور النقاش حول هوية اللاعبين المرشحين لحمل شارة قيادة ريال مدريد خاصة أن مودريتش وفاسكيز تناوبا على هذه المهمّة بالموسم الماضي.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن داني كارفاخال هو المرشح الأول ليكون قائدا للفريق، كما عدّدت وبالترتيب أسماء من يخلفونه من اللاعبين الحاليين.

© ⚪️ Real Madrid captains for the 2025/2026 season are:

1️⃣ Dani Carvajal

2️⃣ Fede Valverde

3️⃣ Thibaut Courtois

4️⃣ Vinícius Jr.

️✅ pic.twitter.com/IeVXBf1RY9

— Real Madrid Info ³⁶ (@RMadridInfo) July 19, 2025