شاهد.. راشفورد بقميص برشلونة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة

يعيش نادي برشلونة الإسباني بطل الثلاثية المحلية في الموسم الماضي على وقع تسريبات عديدة وغير مسبوقة في تاريخه.

فبعد ساعات من تسريب مقطع فيديو يظهر عدم جاهزية ملعب سبوتيفاي كامب نو لإقامة المباريات الرسمية، انتشرت الصور الأولى للاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد وهو يرتدي القميص الأزرق والأحمر الشهير قبيل الإعلان الرسمي عن انضمامه رغم التكتّم الشديد من النادي حول هذا الأمر.

ونجح أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في التقاط مقطع فيديو لراشفورد أثناء وجوده داخل ملعب التدريب الخاص بالمدينة الرياضية لبرشلونة، خلال تصويره الفيديو الترويجي لإعلان انضمامه للنادي الكتالوني.

وظهر راشفورد في الفيديو بجوار كابينة هاتف بريطانية تقليدية في إشارة إلى أصوله، مرتديا زي برشلونة لكن دون وجود رقم على ظهر القميص حتى الآن.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنه من المنتظر إصدار مقطع الفيديو الرسمي لتقديم راشفورد كلاعب جديد في صفوف برشلونة خلال الساعات القليلة القادمة، مباشرة فور صدور البيان الرسمي من النادي لإعلان الصفقة.

ومن المقرر أن يوقّع راشفورد على العقد في مراسم رسمية وبروتوكولية أمام رئيس برشلونة خوان لابورتا مساء اليوم وفق الصحيفة ذاتها، قبل أن يُقدَّم رسميا في متجر النادي داخل ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن الإنجليزي سيرتدي القميص رقم 14 الذي ارتداه قدوته الفرنسي تييري هنري نجم برشلونة السابق.

وتعرّف راشفورد (27 عاما) على زملائه الجدد أمس الثلاثاء خلال الحصة التدريبية، وقبلها كان قد بدأ العمل مع الفريق منذ يومين في المدينة الرياضية خوان غامبر.

واجتاز راشفورد الكشف الطبي لبرشلونة بنجاح، وعليه فمن المقرّر أن ينضم للفريق الكتالوني قادما من مانشستر يونايتد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي من قبل برشلونة.