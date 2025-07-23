شاهد.. النجم البرازيلي فيرمينيو ينضم للسد القطري

أعلن نادي السد بطل دوري نجوم قطر لكرة القدم، الأربعاء، ضم المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينيو قادما من الأهلي السعودي.

وكتب النادي عبر حسابه على منصة إكس "رسميا. فيرمينيو سداوي" مرفقا بفيديو تقديمي للاعب وهو يرتدي قميص الفريق، مختتما بكلمة "مرحبا فيرمينيو"، دون الكشف عن التفاصيل المالية للتعاقد ومدة العقد.

وشكل فيرمينيو (33 عاما) عنصرا أساسيا بارزا في هجوم ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك قبل انتقاله للأهلي، المنافس في

الدوري السعودي للمحترفين، في يوليو/تموز 2023.

وشارك فيرمينيو في 55 مباراة مع منتخب البرازيل وسجل 17 هدفا.